Общество В паспортах россиян появится новая отметка Путин поручил упростить проставление в паспорте отметок о детях старше 14 лет 17 января 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент РФ Владимир Путин предложил упростить процедуру проставления в паспорт гражданина России отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. С таким поручением он обратился к правительству страны. «Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих проставление в паспорте отметок о детях, достигших 14-летнего возраста», — говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин также дал указание упростить процедуры связанные с проставлением такой отметки, для исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе. Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU. Президент РФ Владимир Путин предложил упростить процедуру проставления в паспорт гражданина России отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. С таким поручением он обратился к правительству страны. «Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих проставление в паспорте отметок о детях, достигших 14-летнего возраста», — говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин также дал указание упростить процедуры связанные с проставлением такой отметки, для исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе. Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям