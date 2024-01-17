В паспортах россиян появится новая отметка

Путин поручил упростить проставление в паспорте отметок о детях старше 14 лет
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Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста Фото:

Президент РФ Владимир Путин предложил упростить процедуру проставления в паспорт гражданина России отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. С таким поручением он обратился к правительству страны.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих проставление в паспорте отметок о детях, достигших 14-летнего возраста», — говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин также дал указание упростить процедуры связанные с проставлением такой отметки, для исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе.

Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU.

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Президент РФ Владимир Путин предложил упростить процедуру проставления в паспорт гражданина России отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. С таким поручением он обратился к правительству страны. «Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих проставление в паспорте отметок о детях, достигших 14-летнего возраста», — говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин также дал указание упростить процедуры связанные с проставлением такой отметки, для исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе. Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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