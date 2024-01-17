В паспортах россиян появится новая отметка

Президент РФ Владимир Путин предложил упростить процедуру проставления в паспорт гражданина России отметки о детях, достигших 14-летнего возраста. С таким поручением он обратился к правительству страны.
«Рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты РФ изменений, предусматривающих проставление в паспорте отметок о детях, достигших 14-летнего возраста», — говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Путин также дал указание упростить процедуры связанные с проставлением такой отметки, для исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе.
Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU.
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