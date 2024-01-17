Правительство позаботится о детях мигрантов и педагогах: список поручений Путина

Президент РФ Владимир Путин отдал несколько поручений российскому правительству. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU.
Поручил до 1 июля подготовить и представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Ответственными за это он назначил Председателя Правительства Михаила Мишустина, главу администрации президента Антона Вайно, главу СПЧ Валерия Фадеева. Информация о поручениях опубликована на сайте Кремля;
Принять меры по регламентации обязанностей и учебной нагрузки учителей общеобразовательных организаций. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 июля;
Представить предложения по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Ответственные за выполнение — Мишустин и Фадеев;
Проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков. Кроме того, нужно представить идеи по совершенствованию;
Представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран. Президент определил срок выполнения до 1 июля;
Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших при выполнении задач специальной военной операции. Разработать меры для тех женщин, которые не заключали брак с участниками спецоперации, но совместно жили, вели общее хозяйство или имеют общих детей;
Порекомендовал изучить работу искусственного интеллекта при расследовании преступлений. Отмечается, что при необходимости нужно представить предложения по совершенствованию;
Дал поручение Следственному комитету (СК) РФ принять меры по расследованию уголовных дел, связанных с пытками в российских тюрьмах. Ответственный — председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Президент РФ Владимир Путин отдал несколько поручений российскому правительству. Среди них: представить предложения по адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях. Подробнее о поручениях главы государства — в материале URA.RU.