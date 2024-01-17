Блинкен сделал категоричное заявление о мире на Украине

Блинкен заявил, что не видит перспектив по миру на Украине

17 января 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что не видит перспектив по миру между Москвой и Киевом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что на данный момент нет перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. «Сейчас, я не вижу такого», — ответил Блинкен на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива мирных переговоров. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Guardian News. Ранее американская пресса писала, что переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявлял, что преимущество России над Вооруженными силами Украины будет только возрастать. При этом он подчеркнул, что переговорные позиции Запада будут только слабеть, передает MK.RU.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что на данный момент нет перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. «Сейчас, я не вижу такого», — ответил Блинкен на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива мирных переговоров. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Guardian News. Ранее американская пресса писала, что переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявлял, что преимущество России над Вооруженными силами Украины будет только возрастать. При этом он подчеркнул, что переговорные позиции Запада будут только слабеть, передает MK.RU.