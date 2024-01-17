Блинкен сделал категоричное заявление о мире на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что на данный момент нет перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
«Сейчас, я не вижу такого», — ответил Блинкен на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива мирных переговоров. Трансляция мероприятия
Ранее американская пресса писала, что переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявлял, что преимущество России над Вооруженными силами Украины будет только возрастать. При этом он подчеркнул, что переговорные позиции Запада будут только слабеть, передает
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