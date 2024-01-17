Блинкен сделал категоричное заявление о мире на Украине

Блинкен заявил, что не видит перспектив по миру на Украине
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен заявил, что не видит перспектив по миру между Москвой и Киевом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что на данный момент нет перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Сейчас, я не вижу такого», — ответил Блинкен на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива мирных переговоров. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Guardian News.

Ранее американская пресса писала, что переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявлял, что преимущество России над Вооруженными силами Украины будет только возрастать. При этом он подчеркнул, что переговорные позиции Запада будут только слабеть, передает MK.RU.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что на данный момент нет перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. Об этом он высказался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. «Сейчас, я не вижу такого», — ответил Блинкен на вопрос о том, есть ли хоть какая-то приближенная перспектива мирных переговоров. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Guardian News. Ранее американская пресса писала, что переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Экс-директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби заявлял, что преимущество России над Вооруженными силами Украины будет только возрастать. При этом он подчеркнул, что переговорные позиции Запада будут только слабеть, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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