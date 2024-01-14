14 января 2024

Bloomberg: встреча в Давосе по формуле мира Киева завершилась без четкого плана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ермак андрей,  stock
Украина не испытывает давления со стороны своих союзников, заявил Андрей Ермак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Об этом пишет Bloomberg.

«Четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской „формуле мира“, которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без четкого плана», — говорится в материале. Там добавили, что Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, но пока ее не получила.

На встрече удалось прояснить некоторые вопросы, но Украина и Россия подчеркнули, что не готовы идти на территориальные уступки. Киевские власти стремятся к возвращению к границам 1991 года. Россия требует признания «новых территориальных реалий» и считает вопрос о Крыме закрытым, заключил автор.

Ранее Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта с Россией, однако переговоры вести не намерены. На Всемирном экономическом форуме он отметил, что Украина не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией и пожаловался на давление со стороны некоторых партнеров, которые пытаются урегулировать конфликт с Москвой, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры в Давосе по украинской «формуле мира» завершились без четкого плана. Участие в них приняли представители 83 государств, включая страны Азии и Африки. Об этом пишет Bloomberg. «Четвертая встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской „формуле мира“, которая прошла в Давосе 14 января, завершилась без четкого плана», — говорится в материале. Там добавили, что Украина надеялась на поддержку своего мирного плана со стороны стран Глобального юга, но пока ее не получила. На встрече удалось прояснить некоторые вопросы, но Украина и Россия подчеркнули, что не готовы идти на территориальные уступки. Киевские власти стремятся к возвращению к границам 1991 года. Россия требует признания «новых территориальных реалий» и считает вопрос о Крыме закрытым, заключил автор. Ранее Андрей Ермак заявил, что власти Украины не согласны на заморозку конфликта с Россией, однако переговоры вести не намерены. На Всемирном экономическом форуме он отметил, что Украина не может принять предложения о немедленных переговорах с Россией и пожаловался на давление со стороны некоторых партнеров, которые пытаются урегулировать конфликт с Москвой, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...