16 января 2024

Кем оказался боец, которого вместо другого похоронили в Екатеринбурге

Боец, тело которого перепутали и похоронили в Екатеринбурге, оказался из Казани
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, снег, акция памяти, гвоздики, захоронение, цветы, похороны
Семье из Екатеринбурга пришлось дважды прожить процедуру прощания с бойцом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге, перепутав тела, оказался уроженцем Казани. Об этом URA.RU сообщил источник в структуре военкомата Свердловской области.

«В 522-м ЦПООПе (Центр приема, обработки и отправки погибших — прим.ред.) было четыре однофамильца. Документы были собраны на свердловского парня, но номер присвоили солдату из Казани — сыграл роль человеческий фактор. Пятого января из Ростова поступил звонок о том, что похоронили казанца, а не уральца. Захоронение пришлось эксгумировать», — пояснил собеседник агентства.

В итоге тело солдата из Казани вернули обратно в ростовский морг, и уже оттуда его направят в Татарстан. Екатеринбургской же семье пришлось организовать вторые похороны. Как сообщало агентство ранее, о гибели Ивана А. стало известно в начале декабря. 30 декабря семье сообщили, что прибыл гроб с телом, на 3 января назначили похороны.

Спустя несколько дней после прощания семье позвонили из военкомата вновь и рассказали, что из-за ошибки был похоронен другой боец, а тело их солдата только что привезли. В итоге Ивана похоронили 15 января.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге, перепутав тела, оказался уроженцем Казани. Об этом URA.RU сообщил источник в структуре военкомата Свердловской области. «В 522-м ЦПООПе (Центр приема, обработки и отправки погибших — прим.ред.) было четыре однофамильца. Документы были собраны на свердловского парня, но номер присвоили солдату из Казани — сыграл роль человеческий фактор. Пятого января из Ростова поступил звонок о том, что похоронили казанца, а не уральца. Захоронение пришлось эксгумировать», — пояснил собеседник агентства. В итоге тело солдата из Казани вернули обратно в ростовский морг, и уже оттуда его направят в Татарстан. Екатеринбургской же семье пришлось организовать вторые похороны. Как сообщало агентство ранее, о гибели Ивана А. стало известно в начале декабря. 30 декабря семье сообщили, что прибыл гроб с телом, на 3 января назначили похороны. Спустя несколько дней после прощания семье позвонили из военкомата вновь и рассказали, что из-за ошибки был похоронен другой боец, а тело их солдата только что привезли. В итоге Ивана похоронили 15 января. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...