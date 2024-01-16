Кем оказался боец, которого вместо другого похоронили в Екатеринбурге

Боец, тело которого перепутали и похоронили в Екатеринбурге, оказался из Казани

17 января 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Семье из Екатеринбурга пришлось дважды прожить процедуру прощания с бойцом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге, перепутав тела, оказался уроженцем Казани. Об этом URA.RU сообщил источник в структуре военкомата Свердловской области. «В 522-м ЦПООПе (Центр приема, обработки и отправки погибших — прим.ред.) было четыре однофамильца. Документы были собраны на свердловского парня, но номер присвоили солдату из Казани — сыграл роль человеческий фактор. Пятого января из Ростова поступил звонок о том, что похоронили казанца, а не уральца. Захоронение пришлось эксгумировать», — пояснил собеседник агентства. В итоге тело солдата из Казани вернули обратно в ростовский морг, и уже оттуда его направят в Татарстан. Екатеринбургской же семье пришлось организовать вторые похороны. Как сообщало агентство ранее, о гибели Ивана А. стало известно в начале декабря. 30 декабря семье сообщили, что прибыл гроб с телом, на 3 января назначили похороны. Спустя несколько дней после прощания семье позвонили из военкомата вновь и рассказали, что из-за ошибки был похоронен другой боец, а тело их солдата только что привезли. В итоге Ивана похоронили 15 января. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.

Боец, которого по ошибке похоронили в Екатеринбурге, перепутав тела, оказался уроженцем Казани. Об этом URA.RU сообщил источник в структуре военкомата Свердловской области. «В 522-м ЦПООПе (Центр приема, обработки и отправки погибших — прим.ред.) было четыре однофамильца. Документы были собраны на свердловского парня, но номер присвоили солдату из Казани — сыграл роль человеческий фактор. Пятого января из Ростова поступил звонок о том, что похоронили казанца, а не уральца. Захоронение пришлось эксгумировать», — пояснил собеседник агентства. В итоге тело солдата из Казани вернули обратно в ростовский морг, и уже оттуда его направят в Татарстан. Екатеринбургской же семье пришлось организовать вторые похороны. Как сообщало агентство ранее, о гибели Ивана А. стало известно в начале декабря. 30 декабря семье сообщили, что прибыл гроб с телом, на 3 января назначили похороны. Спустя несколько дней после прощания семье позвонили из военкомата вновь и рассказали, что из-за ошибки был похоронен другой боец, а тело их солдата только что привезли. В итоге Ивана похоронили 15 января. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу Южного военного округа. На момент публикации новости ответ не поступил.