Общество Свердловский министр здравоохранения приехал к бунтующим фельдшерам в Кушву 17 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 + Фельдшеры из Кушвы взбунтовались из-за дефицита кадров и небольших зарплат Фото: Илья Московец © URA.RU Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее медики обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, которым рассказали, что из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, а зарплата не превышает 25 тысяч рублей. «Карлов действительно посетил фельдшеров», — подтвердили информацию URA.RU в пресс-службе минздрава. Визит состоялся спустя сутки после проверки комиссии регионального ведомства. Сотрудники скорой помощи записали видеообращение к представителям региональных и федеральных властей 15 января. После этого больницу в Кушве начала проверять прокуратура. При этом главврач учреждения опровергает данные об «унизительных» зарплатах медиков. Вся актуальная информация о бунте врачей — в сюжете URA.RU. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее медики обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, которым рассказали, что из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, а зарплата не превышает 25 тысяч рублей. «Карлов действительно посетил фельдшеров», — подтвердили информацию URA.RU в пресс-службе минздрава. Визит состоялся спустя сутки после проверки комиссии регионального ведомства. Сотрудники скорой помощи записали видеообращение к представителям региональных и федеральных властей 15 января. После этого больницу в Кушве начала проверять прокуратура. При этом главврач учреждения опровергает данные об «унизительных» зарплатах медиков. Вся актуальная информация о бунте врачей — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям