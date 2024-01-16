16 января 2024

Свердловский министр здравоохранения приехал к бунтующим фельдшерам в Кушву

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кушвинский городской округ. Свердловская область, Кушва
Фельдшеры из Кушвы взбунтовались из-за дефицита кадров и небольших зарплат Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее медики обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, которым рассказали, что из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, а зарплата не превышает 25 тысяч рублей.

«Карлов действительно посетил фельдшеров», — подтвердили информацию URA.RU в пресс-службе минздрава. Визит состоялся спустя сутки после проверки комиссии регионального ведомства.

Сотрудники скорой помощи записали видеообращение к представителям региональных и федеральных властей 15 января. После этого больницу в Кушве начала проверять прокуратура. При этом главврач учреждения опровергает данные об «унизительных» зарплатах медиков. Вся актуальная информация о бунте врачей — в сюжете URA.RU.

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее медики обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, которым рассказали, что из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, а зарплата не превышает 25 тысяч рублей. «Карлов действительно посетил фельдшеров», — подтвердили информацию URA.RU в пресс-службе минздрава. Визит состоялся спустя сутки после проверки комиссии регионального ведомства. Сотрудники скорой помощи записали видеообращение к представителям региональных и федеральных властей 15 января. После этого больницу в Кушве начала проверять прокуратура. При этом главврач учреждения опровергает данные об «унизительных» зарплатах медиков. Вся актуальная информация о бунте врачей — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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