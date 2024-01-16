Свердловский министр здравоохранения приехал к бунтующим фельдшерам в Кушву

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с фельдшерами скорой помощи в Кушве. Ранее медики обратились к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, которым рассказали, что из-за кадрового дефицита трем бригадам приходиться обслуживать соседние населенный пункты, а зарплата не превышает 25 тысяч рублей.
«Карлов действительно посетил фельдшеров», — подтвердили информацию URA.RU в пресс-службе минздрава. Визит состоялся спустя сутки после проверки комиссии регионального ведомства.
Сотрудники скорой помощи записали видеообращение к представителям региональных и федеральных властей 15 января. После этого больницу в Кушве начала проверять прокуратура. При этом главврач учреждения опровергает данные об «унизительных» зарплатах медиков. Вся актуальная информация о бунте врачей — в сюжете URA.RU.
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