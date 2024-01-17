Обвиняемый в убийстве 26-летней давности показал, как застрелил курганца. Видео

Жителя Курганской области будут судить за убийство человека 1997 года

17 января 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Убийство курганца из обреза было совершено в 1997 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кургане завершили расследование уголовного дела об убийстве 26-летней давности, в ходе которого из обреза был застрелен местный житель микрорайона Рябково. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Также следователи показали кадры, на которых обвиняемый показал, как совершал преступление. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела о совершенном на территории Кургана 26 лет назад особо тяжком преступлении. <…> В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. На оперативном видео СУ СКР региона мужчина рассказал, что при встрече с жертвой требовал вернуть денежный долг, а также показал, как выстрелил из обреза. Обвиняемый был задержан полицейскими летом 2023 года. Им оказался ранее судимый уроженец Шатровского округа. В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

В Кургане завершили расследование уголовного дела об убийстве 26-летней давности, в ходе которого из обреза был застрелен местный житель микрорайона Рябково. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Также следователи показали кадры, на которых обвиняемый показал, как совершал преступление. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела о совершенном на территории Кургана 26 лет назад особо тяжком преступлении. <…> В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. На оперативном видео СУ СКР региона мужчина рассказал, что при встрече с жертвой требовал вернуть денежный долг, а также показал, как выстрелил из обреза. Обвиняемый был задержан полицейскими летом 2023 года. Им оказался ранее судимый уроженец Шатровского округа. В ходе обыска в его квартире были обнаружены и изъяты боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию. В ходе допроса мужчина признал свою вину.