В Пермском крае простятся с погибшими на спецоперации штурмовиками

Власти двух муниципалитетов в Пермском крае сообщили о гибели участников спецоперации. В Краснокамском городском округе простятся со штурмовиками Виктором Смирновым и Евгением Пегашовым, в Сивинском округе — с Михаилом Крюковым, а в Еловском округе — с Игорем Кужлевым. Информация размещена на страницах администраций округов в соцсети «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли рядовые штурмовой роты Смирнов Виктор Николаевич (1964 г. р.) и Пегашов Евгений Борисович (1964 г. р.) Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщает мэрия Краснокамска. Прощание с бойцами пройдет 18 января в храме Святой великомученицы Екатерины.
35-летний Михаил Крюков из Сивинского округа погиб в 2023 году, но известно об этом стало только сейчас. Дата и место прощания с военнослужащим пока не определены. Уроженец Елово Игорь Кужлев был стрелком-радиотелефонистом отделения захвата штурмовой роты «Z». Церемония прощания с воином состоится 18 января в фойе Еловского культурно-делового центра.
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