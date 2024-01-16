Жители Салехарда чаще всего в ЯНАО попадались на уловки жуликов

17 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Салехарде 6 человек на 1000 жителей становятся жертвами мошенников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU За прошедший год от действий мошенников в Салехарде пострадало шесть из каждой тысячи человек, проживающих в окружной столице. На втором месте Новый Уренгой, на третьем — Лабытнанги, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «В 2023 году в Салехарде зарегистрировано 282 преступления, связанных с мошенничеством, в Новом Уренгое — 512 таких преступлений, а в Лабытнанги — 93», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Учитывая численность населения, проживающего в данных городах, в Салехарде от обмана злоумышленников пострадало 0,58% от общего числа жителей, в Новом Уренгое — 0,48%, а в Лабытнанги -0,37%, то есть чуть менее четырех человек из каждой тысячи. В количественном отношении среди муниципалитетов округа лидирует Новый Уренгой. На втором месте Ноябрьск, где зарегистрировано 337 человек, расставшихся с деньгами по фейковым причинам, на третьем — Салехард. Меньше всего от мошенников страдали в Красноселькупском, Приуральском и Шурышкарском районах. Там за год зарегистрировано меньше десяти жителей, пострадавших от обмана. Окружная прокуратура проводит информирование населения о новых уловках мошенников. URA.RU собрало наиболее популярные уловки к которым прибегали мошенники в прошлом году в специальном материале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За прошедший год от действий мошенников в Салехарде пострадало шесть из каждой тысячи человек, проживающих в окружной столице. На втором месте Новый Уренгой, на третьем — Лабытнанги, сообщили URA.RU в окружной прокуратуре. «В 2023 году в Салехарде зарегистрировано 282 преступления, связанных с мошенничеством, в Новом Уренгое — 512 таких преступлений, а в Лабытнанги — 93», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Учитывая численность населения, проживающего в данных городах, в Салехарде от обмана злоумышленников пострадало 0,58% от общего числа жителей, в Новом Уренгое — 0,48%, а в Лабытнанги -0,37%, то есть чуть менее четырех человек из каждой тысячи. В количественном отношении среди муниципалитетов округа лидирует Новый Уренгой. На втором месте Ноябрьск, где зарегистрировано 337 человек, расставшихся с деньгами по фейковым причинам, на третьем — Салехард. Меньше всего от мошенников страдали в Красноселькупском, Приуральском и Шурышкарском районах. Там за год зарегистрировано меньше десяти жителей, пострадавших от обмана. Окружная прокуратура проводит информирование населения о новых уловках мошенников. URA.RU собрало наиболее популярные уловки к которым прибегали мошенники в прошлом году в специальном материале.