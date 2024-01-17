Курганский бизнесмен стал тренером фонда президентских грантов

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Общественные слушания в палате IV созыва. Выбор председателя. Курган, бессонов станислав, исламов мурат
Станислав Бессонов стал тренером фонда президентских грантов, где будет обучать соцпроектированию Фото:

Бизнесмен из Кургана, руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов получил должность тренера в фонде президентских грантов и рассказал об онлайн марафоне по социальному проектированию. Об этом он пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Тренер фонда президентских грантов. Новая роль, новая ответственность, новое мышление <…> Вчера стартовал онлайн-марафон «Как разработать социальный проект и оформить его в заявку на грантовый конкурс 2024 года». Уже в пятницу встречусь с участниками из своей группы — 11 проектных команд из разных регионов России, для которых я и стану тренером на ближайшие 1,5 месяца, — пишет Бессонов. Он также отметил, что на марафон заявились более 1400 команд со всей страны, из которых отбор прошли только 615.

Кроме этого, в группе «Мультицентр „Смолин“. Курган» в соцсети «ВКонтакте» указано, что за за 2023 год резидентам мультицентра удалось привлечь в Курганскую область 12,8 млн рублей федеральных средств. Уточняется, что почти вся сумма — в виде грантов президента РФ.

Ранее URA.RU писало президентский фонд выделит 16 миллионов рублей на 12 проектов, представленных от Курганской области. Средства получили те проекты, которые набрали достаточное количество баллов и победили в конкурсе среди более чем 10 тысяч общественных инициатив.

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Бизнесмен из Кургана, руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов получил должность тренера в фонде президентских грантов и рассказал об онлайн марафоне по социальному проектированию. Об этом он пишет на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Тренер фонда президентских грантов. Новая роль, новая ответственность, новое мышление <…> Вчера стартовал онлайн-марафон «Как разработать социальный проект и оформить его в заявку на грантовый конкурс 2024 года». Уже в пятницу встречусь с участниками из своей группы — 11 проектных команд из разных регионов России, для которых я и стану тренером на ближайшие 1,5 месяца, — пишет Бессонов. Он также отметил, что на марафон заявились более 1400 команд со всей страны, из которых отбор прошли только 615. Кроме этого, в группе «Мультицентр „Смолин“. Курган» в соцсети «ВКонтакте» указано, что за за 2023 год резидентам мультицентра удалось привлечь в Курганскую область 12,8 млн рублей федеральных средств. Уточняется, что почти вся сумма — в виде грантов президента РФ. Ранее URA.RU писало президентский фонд выделит 16 миллионов рублей на 12 проектов, представленных от Курганской области. Средства получили те проекты, которые набрали достаточное количество баллов и победили в конкурсе среди более чем 10 тысяч общественных инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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