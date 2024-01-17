Пермячка, разгромившая магазин «Пятерочки», наблюдается у психиатров

17 января 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Женщина лечится в психиатрическом отделении местной ЦРБ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жительница города Верещигано Пермского края, устроившая 16 января погром в магазине сети «Пятерочка», наблюдается у психиатров. Она могла покинуть медучреждение из-за улучшения состояния. «Женщина лечится в психиатрическом отделении центральной районной больницы. Ее состояние удовлетворительное. Вероятно, ранее ее отпустили из лечебного учреждения домой, но вчера наступило обострение», — рассказал perm.aif.ru источник. Ранее в Сети появилось видео с кадрами погрома продуктового магазина в Верещагино. Местная жительница два раза заходила в «Пятерочку» и оба раза наносила урон магазину. Она сметала с полок товар, обливала себя кефиром и откусывала торты. Горожанку задержали прибывшие на место сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.

Жительница города Верещигано Пермского края, устроившая 16 января погром в магазине сети «Пятерочка», наблюдается у психиатров. Она могла покинуть медучреждение из-за улучшения состояния. «Женщина лечится в психиатрическом отделении центральной районной больницы. Ее состояние удовлетворительное. Вероятно, ранее ее отпустили из лечебного учреждения домой, но вчера наступило обострение», — рассказал perm.aif.ru источник. Ранее в Сети появилось видео с кадрами погрома продуктового магазина в Верещагино. Местная жительница два раза заходила в «Пятерочку» и оба раза наносила урон магазину. Она сметала с полок товар, обливала себя кефиром и откусывала торты. Горожанку задержали прибывшие на место сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.