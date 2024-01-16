В Верещагино (Пермский край) женщина устроила погром в местном сетевом магазине «Пятерочка». Дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром, передает telegram-канал Baza.
«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. Странная покупательница заходила в магазин в Верещагино дважды. В первый раз она украла мороженое и скинула товары с полки. Через два часа вернулась и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли. Бунт закончился вызовом полиции», — указано в мессенджере.
В ГУ МВД России по региону рассказали URA.RU, что прибывшие на место оперативники задержали женщину и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Задержанную передали медработникам.
По факту повреждения имущества магазина зарегистрирован материал проверки
В Верещагино (Пермский край) женщина устроила погром в местном сетевом магазине «Пятерочка». Дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром, передает telegram-канал Baza. «Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. Странная покупательница заходила в магазин в Верещагино дважды. В первый раз она украла мороженое и скинула товары с полки. Через два часа вернулась и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли. Бунт закончился вызовом полиции», — указано в мессенджере. В ГУ МВД России по региону рассказали URA.RU, что прибывшие на место оперативники задержали женщину и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Задержанную передали медработникам.