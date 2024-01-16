16 января 2024

Пермячка устроила дебош в магазине, обливаясь кефиром и откусывая торты. Фото, видео

В Пермском крае посетительница разгромила магазин «Пятерочка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
Погром в магазине завершился вызовом полиции Фото:

В Верещагино (Пермский край) женщина устроила погром в местном сетевом магазине «Пятерочка». Дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром, передает telegram-канал Baza.

«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. Странная покупательница заходила в магазин в Верещагино дважды. В первый раз она украла мороженое и скинула товары с полки. Через два часа вернулась и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли. Бунт закончился вызовом полиции», — указано в мессенджере.

В ГУ МВД России по региону рассказали URA.RU, что прибывшие на место оперативники задержали женщину и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Задержанную передали медработникам.

По факту повреждения имущества магазина зарегистрирован материал проверки
По факту повреждения имущества магазина зарегистрирован материал проверки
Фото:
Женщина посетила магазин дважды
Женщина посетила магазин дважды
Фото:

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В Верещагино (Пермский край) женщина устроила погром в местном сетевом магазине «Пятерочка». Дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром, передает telegram-канал Baza. «Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. Странная покупательница заходила в магазин в Верещагино дважды. В первый раз она украла мороженое и скинула товары с полки. Через два часа вернулась и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли. Бунт закончился вызовом полиции», — указано в мессенджере. В ГУ МВД России по региону рассказали URA.RU, что прибывшие на место оперативники задержали женщину и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Задержанную передали медработникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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