Пермячка устроила дебош в магазине, обливаясь кефиром и откусывая торты. Фото, видео

В Пермском крае посетительница разгромила магазин «Пятерочка»

17 января 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Погром в магазине завершился вызовом полиции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Верещагино (Пермский край) женщина устроила погром в местном сетевом магазине «Пятерочка». Дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром, передает telegram-канал Baza. «Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. Странная покупательница заходила в магазин в Верещагино дважды. В первый раз она украла мороженое и скинула товары с полки. Через два часа вернулась и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли. Бунт закончился вызовом полиции», — указано в мессенджере. В ГУ МВД России по региону рассказали URA.RU, что прибывшие на место оперативники задержали женщину и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Задержанную передали медработникам. По факту повреждения имущества магазина зарегистрирован материал проверки Фото: telegram-канал Baza, https://t.me/bazabazon Женщина посетила магазин дважды Фото: telegram-канал Baza, https://t.me/bazabazon

В Верещагино (Пермский край) женщина устроила погром в местном сетевом магазине «Пятерочка». Дебоширка скидывала товары с полок, откусывала торты и обливалась кефиром, передает telegram-канал Baza. «Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. Странная покупательница заходила в магазин в Верещагино дважды. В первый раз она украла мороженое и скинула товары с полки. Через два часа вернулась и устроила погром. Попутно кусала торты и пила коктейли. Бунт закончился вызовом полиции», — указано в мессенджере. В ГУ МВД России по региону рассказали URA.RU, что прибывшие на место оперативники задержали женщину и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка. Задержанную передали медработникам.