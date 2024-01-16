16 января 2024

В окружной больнице ЯНАО откроют первый кабинет мужского здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни салехардцев Фото:

В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек, сообщает пресс-служба на сайте правительства округа. Записаться на прием можно через кол-центр или у терапевта.

«За неделю работы кабинета мужского здоровья обследование прошли 55 человек. Все исследования проводятся бесплатно, по полису ОМС. Пациентам назначают анализы крови на биохимию и гормоны, а также спермограмму и взятие биоматериалов на наличие инфекций. Прием ведет врач-уролог. Записаться на консультацию можно по направлению врача-терапевта, а также самостоятельно через кол-центр», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.

Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований. В этом году подобные кабинеты начнут работать в больницах Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО проводится комплекс мероприятий для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов, так как на Ямале нет собственных медвузов. Особое внимание уделяется развитию качественной диагностики. До 2030 года в округе планируется ввести более 40 медицинских объектов.

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В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек, сообщает пресс-служба на сайте правительства округа. Записаться на прием можно через кол-центр или у терапевта. «За неделю работы кабинета мужского здоровья обследование прошли 55 человек. Все исследования проводятся бесплатно, по полису ОМС. Пациентам назначают анализы крови на биохимию и гормоны, а также спермограмму и взятие биоматериалов на наличие инфекций. Прием ведет врач-уролог. Записаться на консультацию можно по направлению врача-терапевта, а также самостоятельно через кол-центр», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований. В этом году подобные кабинеты начнут работать в больницах Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО проводится комплекс мероприятий для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов, так как на Ямале нет собственных медвузов. Особое внимание уделяется развитию качественной диагностики. До 2030 года в округе планируется ввести более 40 медицинских объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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