В окружной больнице ЯНАО откроют первый кабинет мужского здоровья

В Салехардской окружной больнице впервые начал работу кабинет мужского здоровья. Возможностью бесплатного обследования уже воспользовались более полусотни человек, сообщает пресс-служба на сайте правительства округа. Записаться на прием можно через кол-центр или у терапевта.
«За неделю работы кабинета мужского здоровья обследование прошли 55 человек. Все исследования проводятся бесплатно, по полису ОМС. Пациентам назначают анализы крови на биохимию и гормоны, а также спермограмму и взятие биоматериалов на наличие инфекций. Прием ведет врач-уролог. Записаться на консультацию можно по направлению врача-терапевта, а также самостоятельно через кол-центр», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.
Для мужчин разных возрастов предусмотрен свой объем исследований. В этом году подобные кабинеты начнут работать в больницах Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО проводится комплекс мероприятий для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов, так как на Ямале нет собственных медвузов. Особое внимание уделяется развитию качественной диагностики. До 2030 года в округе планируется ввести более 40 медицинских объектов.
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