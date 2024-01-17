В Снежинске отпустили домой ребенка, пострадавшего от падения сосульки

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Ребенку оказали медпомощь после падения сосульки Фото:
новость из сюжета
В Снежинске школьника травмировало упавшей сосулькой

В Снежинске (Челябинская область) ребенка, пострадавшего от упавшей сосульки, вечером 17 января отпустили из больницы домой. Об этом сообщила сотрудница медучреждения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, куда был госпитализирован мальчик.

«Мальчик ушел домой», — сообщила сотрудница больницы Надежда С. По данным URA.RU, ребенок гулял после школы и сам сбивал сосульки, одна из них угодила ему в голову.

Ранее URA.RU сообщало, что днем 17 января 12-летний ученик школы №126 был госпитализирован в больницу после падения сосульки. Мальчик получил царапины, медики оказали ему всю необходимую помощь. Прокуратура ЗАТО города Снежинск инициировала проверку исполнения требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания.

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В Снежинске (Челябинская область) ребенка, пострадавшего от упавшей сосульки, вечером 17 января отпустили из больницы домой. Об этом сообщила сотрудница медучреждения ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, куда был госпитализирован мальчик. «Мальчик ушел домой», — сообщила сотрудница больницы Надежда С. По данным URA.RU, ребенок гулял после школы и сам сбивал сосульки, одна из них угодила ему в голову. Ранее URA.RU сообщало, что днем 17 января 12-летний ученик школы №126 был госпитализирован в больницу после падения сосульки. Мальчик получил царапины, медики оказали ему всю необходимую помощь. Прокуратура ЗАТО города Снежинск инициировала проверку исполнения требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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