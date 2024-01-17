Прокуратура Снежинска проверит содержание дома с сосульками, упавшими на ребенка

12-летнему мальчику попала в голову сосулька Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Снежинске школьника травмировало упавшей сосулькой

В Снежинске Челябинской области начата прокурорская проверка из-за травм, которые получил 12-летний мальчик от падения сосулек. об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратура ЗАТО города Снежинск проводит проверку по факту травмирования 12-летнего ребенка в результате падения сосульки с крыши нежилого здания. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства организацией, ответственной за надлежащее содержание здания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что по результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на установление виновных лиц и привлечение их к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Снежинске днем 17 января на голову школьнику упала сосулька, мальчик госпитализирован. По предварительным данным, ребенок во время игры сбил сосульки, одна из которых попала ему в голову. Мальчик получил царапины, прохожие вызвали врачей скорой помощи.