17 января 2024

Как пользоваться новым пересадочным тарифом в Тюмени

В Тюмени с 1 января начал действовать новый пересадочный тариф
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежная погода в Екатеринбурге, сугроб, снег, уборка снега, автобусная остановка, общественный транспорт
Тариф позволяет жителям платить один раз за две поездки на автобусах Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени с 1 января 2024 года начал действовать новый пересадочный тариф. Благодаря ему тюменцы могут бесплатно сделать одну пересадку на автобусах в течение часа после оплаты проезда. Как пользоваться новым тарифом — в материале URA.RU.

Как бесплатно сделать пересадку?

Пересадочный тариф позволяет жителям областной столицы платить один раз за две поездки на общественном транспорте. Пассажиру необходимо оплатить первую поездку с помощью транспортной карты. На билете будет указано, что в течение часа доступна бесплатная пересадка. В следующем автобусе также нужно приложить карту к терминалу, после чего на билете отразится запись: «оплата по ТК 0.00».

Где купить транспортную карту?

Специальную карту жители могут купить в офисах ТТС, ТРИЦ или МФЦ. Ее стоимость составляет 50 рублей. Пополнить баланс карты можно с помощью СБП в приложениях банков, через терминалы и банкоматы, а узнать остаток средств в автобусах, терминалах ТТС и в личном кабинете на сайте тюменской транспортной системы.

Как пользоваться тарифом школьникам и студентам?

Тарифом могут пользоваться и школьники и студенты. Но он станет доступен после того, как на их картах закончатся льготные поездки на месяц.

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В Тюмени с 1 января 2024 года начал действовать новый пересадочный тариф. Благодаря ему тюменцы могут бесплатно сделать одну пересадку на автобусах в течение часа после оплаты проезда. Как пользоваться новым тарифом — в материале URA.RU. Как бесплатно сделать пересадку? Пересадочный тариф позволяет жителям областной столицы платить один раз за две поездки на общественном транспорте. Пассажиру необходимо оплатить первую поездку с помощью транспортной карты. На билете будет указано, что в течение часа доступна бесплатная пересадка. В следующем автобусе также нужно приложить карту к терминалу, после чего на билете отразится запись: «оплата по ТК 0.00». Где купить транспортную карту? Специальную карту жители могут купить в офисах ТТС, ТРИЦ или МФЦ. Ее стоимость составляет 50 рублей. Пополнить баланс карты можно с помощью СБП в приложениях банков, через терминалы и банкоматы, а узнать остаток средств в автобусах, терминалах ТТС и в личном кабинете на сайте тюменской транспортной системы. Как пользоваться тарифом школьникам и студентам? Тарифом могут пользоваться и школьники и студенты. Но он станет доступен после того, как на их картах закончатся льготные поездки на месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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