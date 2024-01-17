Как пользоваться новым пересадочным тарифом в Тюмени

В Тюмени с 1 января начал действовать новый пересадочный тариф

18 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Тариф позволяет жителям платить один раз за две поездки на автобусах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени с 1 января 2024 года начал действовать новый пересадочный тариф. Благодаря ему тюменцы могут бесплатно сделать одну пересадку на автобусах в течение часа после оплаты проезда. Как пользоваться новым тарифом — в материале URA.RU. Как бесплатно сделать пересадку? Пересадочный тариф позволяет жителям областной столицы платить один раз за две поездки на общественном транспорте. Пассажиру необходимо оплатить первую поездку с помощью транспортной карты. На билете будет указано, что в течение часа доступна бесплатная пересадка. В следующем автобусе также нужно приложить карту к терминалу, после чего на билете отразится запись: «оплата по ТК 0.00». Где купить транспортную карту? Специальную карту жители могут купить в офисах ТТС, ТРИЦ или МФЦ. Ее стоимость составляет 50 рублей. Пополнить баланс карты можно с помощью СБП в приложениях банков, через терминалы и банкоматы, а узнать остаток средств в автобусах, терминалах ТТС и в личном кабинете на сайте тюменской транспортной системы. Как пользоваться тарифом школьникам и студентам? Тарифом могут пользоваться и школьники и студенты. Но он станет доступен после того, как на их картах закончатся льготные поездки на месяц.

В Тюмени с 1 января 2024 года начал действовать новый пересадочный тариф. Благодаря ему тюменцы могут бесплатно сделать одну пересадку на автобусах в течение часа после оплаты проезда. Как пользоваться новым тарифом — в материале URA.RU. Как бесплатно сделать пересадку? Пересадочный тариф позволяет жителям областной столицы платить один раз за две поездки на общественном транспорте. Пассажиру необходимо оплатить первую поездку с помощью транспортной карты. На билете будет указано, что в течение часа доступна бесплатная пересадка. В следующем автобусе также нужно приложить карту к терминалу, после чего на билете отразится запись: «оплата по ТК 0.00». Где купить транспортную карту? Специальную карту жители могут купить в офисах ТТС, ТРИЦ или МФЦ. Ее стоимость составляет 50 рублей. Пополнить баланс карты можно с помощью СБП в приложениях банков, через терминалы и банкоматы, а узнать остаток средств в автобусах, терминалах ТТС и в личном кабинете на сайте тюменской транспортной системы. Как пользоваться тарифом школьникам и студентам? Тарифом могут пользоваться и школьники и студенты. Но он станет доступен после того, как на их картах закончатся льготные поездки на месяц.