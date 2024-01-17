Водитель Subaru, насмерть сбивший двух пешеходов под Челябинском, сдался полиции

17 января 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД по камерам вычислили машину, сбившую пешеходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водитель Subaru, который вечером 16 января насмерть сбил двух пешеходов в Сосновском районе (Челябинская область), сдался полиции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Впоследствии 24-летний житель Сосновского района, водитель Subaru Impreza, понимая, что неминуемо будет привлечен к ответственности, самостоятельно пришел в отдел полиции и признал факт наезда на пешеходов», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. ДТП произошло 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на первом километре автодороги «Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу» на территории Сосновского района. Водитель Subaru сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Сотрудникам ГИБДД по камерам удалось установить Subaru Impreza, на котором передвигался водитель. Машина в результате ДТП получила серьезные повреждения Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Водитель Subaru, который вечером 16 января насмерть сбил двух пешеходов в Сосновском районе (Челябинская область), сдался полиции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Впоследствии 24-летний житель Сосновского района, водитель Subaru Impreza, понимая, что неминуемо будет привлечен к ответственности, самостоятельно пришел в отдел полиции и признал факт наезда на пешеходов», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. ДТП произошло 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на первом километре автодороги «Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу» на территории Сосновского района. Водитель Subaru сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Сотрудникам ГИБДД по камерам удалось установить Subaru Impreza, на котором передвигался водитель.