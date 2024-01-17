Водитель Subaru, насмерть сбивший двух пешеходов под Челябинском, сдался полиции

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Операция «Тоннель» челябинского ГИБДД. Проводится путем сужения проезжей части и проверки водителей в целях профилактики нарушений и режима самоизоляции. Челябинск, досмотр, гаи, эпидемия, гибдд, тоннель, операция тоннель, облава
Сотрудники ГИБДД по камерам вычислили машину, сбившую пешеходов Фото:

Водитель Subaru, который вечером 16 января насмерть сбил двух пешеходов в Сосновском районе (Челябинская область), сдался полиции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Впоследствии 24-летний житель Сосновского района, водитель Subaru Impreza, понимая, что неминуемо будет привлечен к ответственности, самостоятельно пришел в отдел полиции и признал факт наезда на пешеходов», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ДТП произошло 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на первом километре автодороги «Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу» на территории Сосновского района. Водитель Subaru сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Сотрудникам ГИБДД по камерам удалось установить Subaru Impreza, на котором передвигался водитель.

Машина в результате ДТП получила серьезные повреждения
Машина в результате ДТП получила серьезные повреждения
Фото:

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Водитель Subaru, который вечером 16 января насмерть сбил двух пешеходов в Сосновском районе (Челябинская область), сдался полиции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Впоследствии 24-летний житель Сосновского района, водитель Subaru Impreza, понимая, что неминуемо будет привлечен к ответственности, самостоятельно пришел в отдел полиции и признал факт наезда на пешеходов», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. ДТП произошло 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на первом километре автодороги «Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу» на территории Сосновского района. Водитель Subaru сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Сотрудникам ГИБДД по камерам удалось установить Subaru Impreza, на котором передвигался водитель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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