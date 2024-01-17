Водитель Subaru, насмерть сбивший двух пешеходов под Челябинском, сдался полиции

Водитель Subaru, который вечером 16 января насмерть сбил двух пешеходов в Сосновском районе (Челябинская область), сдался полиции. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
«Водитель совершил наезд на двух пешеходов, которые шли в попутном направлении. Мужчина 1973 года рождения и женщина от полученных травм скончались на месте. Впоследствии 24-летний житель Сосновского района, водитель Subaru Impreza, понимая, что неминуемо будет привлечен к ответственности, самостоятельно пришел в отдел полиции и признал факт наезда на пешеходов», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
ДТП произошло 16 января 2024 года в период с 21:10 до 21:20 часов на первом километре автодороги «Рощино — подъезд к городу Екатеринбургу» на территории Сосновского района. Водитель Subaru сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Сотрудникам ГИБДД по камерам удалось установить Subaru Impreza, на котором передвигался водитель.
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