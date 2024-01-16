Жительницу ЯНАО обеспечат жизненно важным лекарством после публикации URA.RU

Для пациентки городской больницы Нового Уренгоя проведут обследование в Москве

17 января 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое жительница получит жизненно важные лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Для жительницы Нового Уренгоя (ЯНАО), страдающей от аутоиммунного заболевания, закупят годовой запас жизненно необходимого препарата. Читательница URA.RU сообщила, что в скором времени ее отправят в федеральный центр ревматологии для бесплатного обследования. «После вашей публикации, во время планового приема, врач-ревматолог сообщила, что сейчас будет собираться пакет документов, где будет указано, что у меня отягощенный аллергоанамнез на препараты, которые были ранее, что мне необходим именно препарат Арава. Для меня будет сделана годовая закупка в размере 12 упаковок. Я получу бесплатно нужное лекарство и буду продолжать лечение. Кроме того, из-за частых вспышек обострения болезни, планируют подавать документы на обследование и назначение дальнейшего лечения в федеральный центр в Москве», — поделилась собеседница агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) женщине приходится покупать лекарство за свой счет, из-за сильной аллергии на льготные таблетки. В городской больнице пациентке сообщили, что нужного препарата в округе нет.

Для жительницы Нового Уренгоя (ЯНАО), страдающей от аутоиммунного заболевания, закупят годовой запас жизненно необходимого препарата. Читательница URA.RU сообщила, что в скором времени ее отправят в федеральный центр ревматологии для бесплатного обследования. «После вашей публикации, во время планового приема, врач-ревматолог сообщила, что сейчас будет собираться пакет документов, где будет указано, что у меня отягощенный аллергоанамнез на препараты, которые были ранее, что мне необходим именно препарат Арава. Для меня будет сделана годовая закупка в размере 12 упаковок. Я получу бесплатно нужное лекарство и буду продолжать лечение. Кроме того, из-за частых вспышек обострения болезни, планируют подавать документы на обследование и назначение дальнейшего лечения в федеральный центр в Москве», — поделилась собеседница агентства. Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) женщине приходится покупать лекарство за свой счет, из-за сильной аллергии на льготные таблетки. В городской больнице пациентке сообщили, что нужного препарата в округе нет.