Жительницу ЯНАО обеспечат жизненно важным лекарством после публикации URA.RU

Для жительницы Нового Уренгоя (ЯНАО), страдающей от аутоиммунного заболевания, закупят годовой запас жизненно необходимого препарата. Читательница URA.RU сообщила, что в скором времени ее отправят в федеральный центр ревматологии для бесплатного обследования.
«После вашей публикации, во время планового приема, врач-ревматолог сообщила, что сейчас будет собираться пакет документов, где будет указано, что у меня отягощенный аллергоанамнез на препараты, которые были ранее, что мне необходим именно препарат Арава. Для меня будет сделана годовая закупка в размере 12 упаковок. Я получу бесплатно нужное лекарство и буду продолжать лечение. Кроме того, из-за частых вспышек обострения болезни, планируют подавать документы на обследование и назначение дальнейшего лечения в федеральный центр в Москве», — поделилась собеседница агентства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) женщине приходится покупать лекарство за свой счет, из-за сильной аллергии на льготные таблетки. В городской больнице пациентке сообщили, что нужного препарата в округе нет.
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