Тело Даны из Каменска-Уральского эксгумировали ради экспертизы

17 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

История девочки из Каменска-Уральского тянется с лета 2023-го Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Тело 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая скончалась в 2023 году, эксгумировали ради проведения экспертизы. Информацию URA.RU подтвердил папа девочки Александр. «Эксгумация была еще в начале декабря 2023 года, результатов до сих пор нет», — пояснил Александр. И добавил, что точная причина смерти все еще не установлена. О том, что тело девочки хотят эксгумировать URA.RU сообщало еще в середине октября 2023-го. Главным подозреваемым в убийстве Даны стал велосипедист Эдуард Голиков. Он содержится в СИЗО. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Тело 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая скончалась в 2023 году, эксгумировали ради проведения экспертизы. Информацию URA.RU подтвердил папа девочки Александр. «Эксгумация была еще в начале декабря 2023 года, результатов до сих пор нет», — пояснил Александр. И добавил, что точная причина смерти все еще не установлена. О том, что тело девочки хотят эксгумировать URA.RU сообщало еще в середине октября 2023-го. Главным подозреваемым в убийстве Даны стал велосипедист Эдуард Голиков. Он содержится в СИЗО. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.