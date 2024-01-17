Тело Даны из Каменска-Уральского эксгумировали ради экспертизы

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История девочки из Каменска-Уральского тянется с лета 2023-го Фото:
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В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Тело 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая скончалась в 2023 году, эксгумировали ради проведения экспертизы. Информацию URA.RU подтвердил папа девочки Александр.

«Эксгумация была еще в начале декабря 2023 года, результатов до сих пор нет», — пояснил Александр. И добавил, что точная причина смерти все еще не установлена.

О том, что тело девочки хотят эксгумировать URA.RU сообщало еще в середине октября 2023-го. Главным подозреваемым в убийстве Даны стал велосипедист Эдуард Голиков. Он содержится в СИЗО. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Тело 16-летней Даны И. из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая скончалась в 2023 году, эксгумировали ради проведения экспертизы. Информацию URA.RU подтвердил папа девочки Александр. «Эксгумация была еще в начале декабря 2023 года, результатов до сих пор нет», — пояснил Александр. И добавил, что точная причина смерти все еще не установлена. О том, что тело девочки хотят эксгумировать URA.RU сообщало еще в середине октября 2023-го. Главным подозреваемым в убийстве Даны стал велосипедист Эдуард Голиков. Он содержится в СИЗО. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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