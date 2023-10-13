Тело Даны из Каменска-Уральского хотят эксгумировать ради экспертизы

Точная причина смерти Даны Ильиных до сих пор не установлена Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Тело 16-летней Даны Ильиных из Каменска-Уральского (Свердловская область) могут эксгумировать (извлечь из могилы) ради проведения более глубокой экспертизы. Об этом URA.RU рассказал отец школьницы Александр Ильиных.

«Эксперты не могут ответить на поставленные вопросы. Назначена более глубокая экспертиза. Не знаю, как долго она будет делаться. И скорее всего потребуется эксгумация тела», — пояснил Александр Ильиных.

История Даны тянется с начала августа. Ее тело нашли в овраге в Каменске-Уральском. Главным подозреваемым стал Эдуард Голиков. Волонтеры собрали видео, на котором отразили весь путь девушки. По нему видно, что мужчина ехал за ней. После этого он заявлял, что не убивал Дану, а только забрал ее телефон, который позднее закопал.

В конце сентября Александр Ильиных встречался с главой СУ Следственного комитета по Свердловской области Анатолием Надбитовым. В ходе встречи статусный силовик пообещал Ильиных, что до конца октября будет установлена точная причина смерти его дочери.