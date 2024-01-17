Пермский ресторатор раскрыла, сколько стоит открыть свое кафе

Ресторатор Андреева: для открытия кафе в Перми хватит суммы около 1,5 млн рублей

18 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Значительно можно сэкономить на ремонте помещения, если сделать его своими руками Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы открыть свою кофейню в Перми, необходимо не менее 1,5 млн рублей. В эту сумму включены расходы на аренду и ремонт помещения, оборудование, посуду, мебель и на оформление необходимых документов, рассказала URA.RU владелица пермского кафе «Вкусно» Наталья Андреева. «Я зашла с бюджетом около 1,5 млн рублей. Большую часть денег пришлось потратить на документы и ремонт помещения, точнее на материалы, так как ремонт сделан своими руками. Большинство мебели тоже делала сама. Например, столы залиты из бетона и алебастры, барная стойка и стол бариста сколочены из мебели купленной на сайте объявлений. Бюджет маленький, но если сильно хочется, все возможно», — рассказала предпринимательница корреспонденту агентства. Она добавила, что большая часть суммы была потрачена на ремонт — около 800 тысяч рублей. Расходы на мебель и оборудование составили 450 тысяч рублей. Еще 160 тысяч ушло на предоплату за аренду помещения и 120 тысяч рублей — за оформление технического плана. Остаток — 60 тысяч рублей был потрачен на покупку посуды. Собеседница агентства отметила, что стоимость открытия заведения в Перми может сильно отличаться. Если бюджет позволяет, появляется возможность нанять дизайнеров, купить дорогую мебель и элементы интерьера. Наталья Андреева решила уложиться в 1,5 млн, поэтому весь декор придумывала и делала сама. «Помещение оформила выращенными мамой комнатными цветами и сорняками с полей (борщевик, репейник, пшеница). Просто покрыла их золотой краской», — отметила предпринимательница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы открыть свою кофейню в Перми, необходимо не менее 1,5 млн рублей. В эту сумму включены расходы на аренду и ремонт помещения, оборудование, посуду, мебель и на оформление необходимых документов, рассказала URA.RU владелица пермского кафе «Вкусно» Наталья Андреева. «Я зашла с бюджетом около 1,5 млн рублей. Большую часть денег пришлось потратить на документы и ремонт помещения, точнее на материалы, так как ремонт сделан своими руками. Большинство мебели тоже делала сама. Например, столы залиты из бетона и алебастры, барная стойка и стол бариста сколочены из мебели купленной на сайте объявлений. Бюджет маленький, но если сильно хочется, все возможно», — рассказала предпринимательница корреспонденту агентства. Она добавила, что большая часть суммы была потрачена на ремонт — около 800 тысяч рублей. Расходы на мебель и оборудование составили 450 тысяч рублей. Еще 160 тысяч ушло на предоплату за аренду помещения и 120 тысяч рублей — за оформление технического плана. Остаток — 60 тысяч рублей был потрачен на покупку посуды. Собеседница агентства отметила, что стоимость открытия заведения в Перми может сильно отличаться. Если бюджет позволяет, появляется возможность нанять дизайнеров, купить дорогую мебель и элементы интерьера. Наталья Андреева решила уложиться в 1,5 млн, поэтому весь декор придумывала и делала сама. «Помещение оформила выращенными мамой комнатными цветами и сорняками с полей (борщевик, репейник, пшеница). Просто покрыла их золотой краской», — отметила предпринимательница.