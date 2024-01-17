Общество СК РФ возбудил уголовное дело из-за массовых беспорядков в Башкирии 17 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 + СК по Башкортостану официально возбудил уголовное дело по факту участия граждан в массовых беспорядках Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту участия гражданских в массовых беспорядках и применения насилия в отношении полиции. Об этом сообщает Следком. «Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — передает Следком в своем telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что по версии следствия ранее в интернете призывали народ республики выйти на улицы для участия в беспорядках. Причиной являлся приговор к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Поводом для его задержания стала уголовная статья по факту разжигания ненависти. Следственный комитет по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту участия гражданских в массовых беспорядках и применения насилия в отношении полиции. Об этом сообщает Следком. «Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — передает Следком в своем telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что по версии следствия ранее в интернете призывали народ республики выйти на улицы для участия в беспорядках. Причиной являлся приговор к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Поводом для его задержания стала уголовная статья по факту разжигания ненависти. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям