СК РФ возбудил уголовное дело из-за массовых беспорядков в Башкирии

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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, автозак, полиция, росгвардия, протест, омон, несогласованная акция
СК по Башкортостану официально возбудил уголовное дело по факту участия граждан в массовых беспорядках Фото:

Следственный комитет по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту участия гражданских в массовых беспорядках и применения насилия в отношении полиции. Об этом сообщает Следком.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — передает Следком в своем telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что по версии следствия ранее в интернете призывали народ республики выйти на улицы для участия в беспорядках. Причиной являлся приговор к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Поводом для его задержания стала уголовная статья по факту разжигания ненависти.

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Следственный комитет по республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту участия гражданских в массовых беспорядках и применения насилия в отношении полиции. Об этом сообщает Следком. «Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — передает Следком в своем telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что по версии следствия ранее в интернете призывали народ республики выйти на улицы для участия в беспорядках. Причиной являлся приговор к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Поводом для его задержания стала уголовная статья по факту разжигания ненависти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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