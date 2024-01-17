Полиция завела уголовные дела против участников беспорядков в Башкирии

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Полиция Башкортостана завела уголовные дела в отношении участников протестной несанкционированной акции Фото:
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Полиция республики Башкортостан возбудила уголовное дело по статье УК РФ 212 «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Об этом сообщил председатель Общественного совета при МВД по республике Рафаил Диваев.

«Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье (массовые беспорядки — прим. URA.RU) достаточно серьезное», — подчеркнул Рафаил Диваев в разговоре с агентством «Башинформ», добавив, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ. Он подчеркнул, что все конфликтные ситуации можно решать законным путем и призвал граждан «не ломать себе жизнь».

URA.RU подало запрос в УМВД и СК РФ по республике Башкортостан. Ответ ожидается.

В этот же день в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет.

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Полиция республики Башкортостан возбудила уголовное дело по статье УК РФ 212 «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Об этом сообщил председатель Общественного совета при МВД по республике Рафаил Диваев. «Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье (массовые беспорядки — прим. URA.RU) достаточно серьезное», — подчеркнул Рафаил Диваев в разговоре с агентством «Башинформ», добавив, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ. Он подчеркнул, что все конфликтные ситуации можно решать законным путем и призвал граждан «не ломать себе жизнь». URA.RU подало запрос в УМВД и СК РФ по республике Башкортостан. Ответ ожидается. В этот же день в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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