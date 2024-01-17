Происшествия Полиция завела уголовные дела против участников беспорядков в Башкирии 17 января 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Полиция Башкортостана завела уголовные дела в отношении участников протестной несанкционированной акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новость по теме В Башкирии вынесли приговор выступавшему против золотодобычи активисту: что известно об Алсынове Полиция республики Башкортостан возбудила уголовное дело по статье УК РФ 212 «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Об этом сообщил председатель Общественного совета при МВД по республике Рафаил Диваев. «Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье (массовые беспорядки — прим. URA.RU) достаточно серьезное», — подчеркнул Рафаил Диваев в разговоре с агентством «Башинформ», добавив, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ. Он подчеркнул, что все конфликтные ситуации можно решать законным путем и призвал граждан «не ломать себе жизнь». URA.RU подало запрос в УМВД и СК РФ по республике Башкортостан. Ответ ожидается. В этот же день в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет. Полиция республики Башкортостан возбудила уголовное дело по статье УК РФ 212 «Массовые беспорядки» в отношении участников несанкционированной акции в Баймаке. Об этом сообщил председатель Общественного совета при МВД по республике Рафаил Диваев. «Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье (массовые беспорядки — прим. URA.RU) достаточно серьезное», — подчеркнул Рафаил Диваев в разговоре с агентством «Башинформ», добавив, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ. Он подчеркнул, что все конфликтные ситуации можно решать законным путем и призвал граждан «не ломать себе жизнь». URA.RU подало запрос в УМВД и СК РФ по республике Башкортостан. Ответ ожидается. В этот же день в Баймаке суд приговорил к четырем годам колонии активиста Фаиля Алсынова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он выступал против золотодобычи в республике. По словам местных СМИ, в Башкортостане ведется война с экстремистами на протяжении нескольких лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям