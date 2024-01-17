В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник из-за обрыва лифта

ЧП произошло в пять часов вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Химмаше в доме на улице Косарева, 15 с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В момент падения в нем находилась женщина.

«Она живет на восьмом этаже. Только зашла в кабину, и она сорвалась», — рассказала соседка пострадавшей. По ее словам, екатеринбурженку увезли в больницу, у нее якобы сломан позвоночник.

Товарищество собственников недвижимости «Косарева 15» на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответило. Представителям был направлен запрос, ответ на который ожидается.

В октябре прошлого года в Нижнем Тагиле девушку с коляской зажало в лифте. В подвешенном состоянии тагильчанка провела полчаса, ее ребенок не пострадал. Девушке понадобилась медицинская помощь: ей провели операцию.