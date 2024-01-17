В Екатеринбурге женщина сломала позвоночник из-за обрыва лифта

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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, лифт
ЧП произошло в пять часов вечера Фото:

В Екатеринбурге на Химмаше в доме на улице Косарева, 15 с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В момент падения в нем находилась женщина.

«Она живет на восьмом этаже. Только зашла в кабину, и она сорвалась», — рассказала соседка пострадавшей. По ее словам, екатеринбурженку увезли в больницу, у нее якобы сломан позвоночник.

Товарищество собственников недвижимости «Косарева 15» на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответило. Представителям был направлен запрос, ответ на который ожидается.

В октябре прошлого года в Нижнем Тагиле девушку с коляской зажало в лифте. В подвешенном состоянии тагильчанка провела полчаса, ее ребенок не пострадал. Девушке понадобилась медицинская помощь: ей провели операцию.

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В Екатеринбурге на Химмаше в доме на улице Косарева, 15 с высоты седьмого этажа сорвался лифт. В момент падения в нем находилась женщина. «Она живет на восьмом этаже. Только зашла в кабину, и она сорвалась», — рассказала соседка пострадавшей. По ее словам, екатеринбурженку увезли в больницу, у нее якобы сломан позвоночник. Товарищество собственников недвижимости «Косарева 15» на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответило. Представителям был направлен запрос, ответ на который ожидается. В октябре прошлого года в Нижнем Тагиле девушку с коляской зажало в лифте. В подвешенном состоянии тагильчанка провела полчаса, ее ребенок не пострадал. Девушке понадобилась медицинская помощь: ей провели операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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