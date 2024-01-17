Курганские власти рассказали, где будут открыты купели на Крещение. Список

В Курганской области будет открыто 35 мест для крещенских купаний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крещение. Курган, купание в купели, крещение
Крещенские купания пройдут 19 января Фото:

В Курганской области 19 января купели для крещенских купаний будут организованы в 35 местах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В этом году для жителей Курганской области планируется организация крещенских купаний в 35 местах на территории 21 муниципального образования. В Кургане площадкой для проведения крещенских омовений станет территория Голубых озер, а в Шадринске на реке Исеть ближе к кафедральному храму», — говорится в группе курганских властей в соцсети «ВКонтакте». Купели не будут открывать лишь пять муниципалитетах — Альменевском, Варгашинском, Катайском, Сафакульевском и Петуховском муниципальных округах.

На площадках для купаний будут работать пункты обогрева и палатки, купели оборудуют поручнями и сходнями. Также будут дежурить спасатели медики и полиция.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за праздника Крещения изменили движение по дороге до Голубых озер. Были установлены четыре запрещающих знака и закольцовано движение.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 19 января купели для крещенских купаний будут организованы в 35 местах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В этом году для жителей Курганской области планируется организация крещенских купаний в 35 местах на территории 21 муниципального образования. В Кургане площадкой для проведения крещенских омовений станет территория Голубых озер, а в Шадринске на реке Исеть ближе к кафедральному храму», — говорится в группе курганских властей в соцсети «ВКонтакте». Купели не будут открывать лишь пять муниципалитетах — Альменевском, Варгашинском, Катайском, Сафакульевском и Петуховском муниципальных округах. На площадках для купаний будут работать пункты обогрева и палатки, купели оборудуют поручнями и сходнями. Также будут дежурить спасатели медики и полиция. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за праздника Крещения изменили движение по дороге до Голубых озер. Были установлены четыре запрещающих знака и закольцовано движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...