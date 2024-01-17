Курганские власти рассказали, где будут открыты купели на Крещение. Список

В Курганской области будет открыто 35 мест для крещенских купаний

17 января 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Крещенские купания пройдут 19 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 19 января купели для крещенских купаний будут организованы в 35 местах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В этом году для жителей Курганской области планируется организация крещенских купаний в 35 местах на территории 21 муниципального образования. В Кургане площадкой для проведения крещенских омовений станет территория Голубых озер, а в Шадринске на реке Исеть ближе к кафедральному храму», — говорится в группе курганских властей в соцсети «ВКонтакте». Купели не будут открывать лишь пять муниципалитетах — Альменевском, Варгашинском, Катайском, Сафакульевском и Петуховском муниципальных округах. На площадках для купаний будут работать пункты обогрева и палатки, купели оборудуют поручнями и сходнями. Также будут дежурить спасатели медики и полиция. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за праздника Крещения изменили движение по дороге до Голубых озер. Были установлены четыре запрещающих знака и закольцовано движение. Скрин: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте» Скрин: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

В Курганской области 19 января купели для крещенских купаний будут организованы в 35 местах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «В этом году для жителей Курганской области планируется организация крещенских купаний в 35 местах на территории 21 муниципального образования. В Кургане площадкой для проведения крещенских омовений станет территория Голубых озер, а в Шадринске на реке Исеть ближе к кафедральному храму», — говорится в группе курганских властей в соцсети «ВКонтакте». Купели не будут открывать лишь пять муниципалитетах — Альменевском, Варгашинском, Катайском, Сафакульевском и Петуховском муниципальных округах. На площадках для купаний будут работать пункты обогрева и палатки, купели оборудуют поручнями и сходнями. Также будут дежурить спасатели медики и полиция. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за праздника Крещения изменили движение по дороге до Голубых озер. Были установлены четыре запрещающих знака и закольцовано движение.