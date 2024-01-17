В Курганской области 19 января купели для крещенских купаний будут организованы в 35 местах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году для жителей Курганской области планируется организация крещенских купаний в 35 местах на территории 21 муниципального образования. В Кургане площадкой для проведения крещенских омовений станет территория Голубых озер, а в Шадринске на реке Исеть ближе к кафедральному храму», — говорится в группе курганских властей в соцсети «ВКонтакте». Купели не будут открывать лишь пять муниципалитетах — Альменевском, Варгашинском, Катайском, Сафакульевском и Петуховском муниципальных округах.
На площадках для купаний будут работать пункты обогрева и палатки, купели оборудуют поручнями и сходнями. Также будут дежурить спасатели медики и полиция.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за праздника Крещения изменили движение по дороге до Голубых озер. Были установлены четыре запрещающих знака и закольцовано движение.
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