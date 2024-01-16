В Кургане на дороге до Голубых озер установили запрещающие знаки. Карта

17 января 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за праздника Крещения изменили движение до Голубых озер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане для автомобилистов изменили схему движения до Голубых озер, где будет проходить праздник Крещения. Об этом сообщается в группе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «На праздник Крещения для обеспечения безопасности участников движения на проезде от автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ до зоны отдыха „Голубые озера“ изменится схема проезда», — говорится в сообщении. Добавлены четыре ограничивающих знака «Въезд запрещен» и закольцовано движение. Ранее URA.RU писало, что купель для Крещения в Кургане будет размещена на Голубых озерах. Рядом расположится Иордань для набора крещенской воды, сообщали в мэрии. Православный праздник пройдет 19 января. В Кургане из-за праздника Крещения изменили схему движения до Голубых озер Карта: группа «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте»

В Кургане для автомобилистов изменили схему движения до Голубых озер, где будет проходить праздник Крещения. Об этом сообщается в группе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «На праздник Крещения для обеспечения безопасности участников движения на проезде от автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ до зоны отдыха „Голубые озера“ изменится схема проезда», — говорится в сообщении. Добавлены четыре ограничивающих знака «Въезд запрещен» и закольцовано движение. Ранее URA.RU писало, что купель для Крещения в Кургане будет размещена на Голубых озерах. Рядом расположится Иордань для набора крещенской воды, сообщали в мэрии. Православный праздник пройдет 19 января.