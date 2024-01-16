16 января 2024

В Кургане на дороге до Голубых озер установили запрещающие знаки. Карта

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В Кургане из-за праздника Крещения изменили движение до Голубых озер Фото:

В Кургане для автомобилистов изменили схему движения до Голубых озер, где будет проходить праздник Крещения. Об этом сообщается в группе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«На праздник Крещения для обеспечения безопасности участников движения на проезде от автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ до зоны отдыха „Голубые озера“ изменится схема проезда», — говорится в сообщении. Добавлены четыре ограничивающих знака «Въезд запрещен» и закольцовано движение.

Ранее URA.RU писало, что купель для Крещения в Кургане будет размещена на Голубых озерах. Рядом расположится Иордань для набора крещенской воды, сообщали в мэрии. Православный праздник пройдет 19 января.

В Кургане из-за праздника Крещения изменили схему движения до Голубых озер
В Кургане из-за праздника Крещения изменили схему движения до Голубых озер

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В Кургане для автомобилистов изменили схему движения до Голубых озер, где будет проходить праздник Крещения. Об этом сообщается в группе «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «На праздник Крещения для обеспечения безопасности участников движения на проезде от автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ до зоны отдыха „Голубые озера“ изменится схема проезда», — говорится в сообщении. Добавлены четыре ограничивающих знака «Въезд запрещен» и закольцовано движение. Ранее URA.RU писало, что купель для Крещения в Кургане будет размещена на Голубых озерах. Рядом расположится Иордань для набора крещенской воды, сообщали в мэрии. Православный праздник пройдет 19 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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