В Челябинске на 24% вырос спрос на квартиры в новостройках. Инфографика

Авито: В Челябинске объем предложения в новостройках вырос на 23%

17 января 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

В среднем в Челябинске квартиры в новостройках стоят 5,4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на первичном рынке жилья в Челябинске в IV квартале 2023 года вырос на 24%. Количество новостроек, выведенных на рынок за тот же период, увеличилось на 23%. На данный момент средний ценник новых квартир в городе составляет 5,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на первичном рынке жилья в Челябинске в IV квартале 2023-го вырос на 24%. В Челябинске за последний квартал прошлого года объем предложения на первичном рынке увеличился на 23%, а средний ценник составляет 5,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал ситуацию руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, в Челябинске, как и в других городах России, рост спроса на квартиры в новостройках во многом связан с ситуацией в банковском секторе. В IV квартале 2023 года люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Челябинцы пытались как можно скорее купить жилье вне зависимости от целей приобретения квартир, для собственного проживания, и в качестве инвестиции. Этим и объясняется повышенный спрос на квартиры на первичном рынке. В целом по России, сильнее всего интерес к приобретению квартир в новостройках увеличился в Красноярске, Рязани и Краснодаре. В Москве за три месяца спрос вырос более чем на треть. На данный момент средний ценник новых квартир в городе составляет 5,4 млн рублей Инфографика Авито Недвижимость Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос на первичном рынке жилья в Челябинске в IV квартале 2023 года вырос на 24%. Количество новостроек, выведенных на рынок за тот же период, увеличилось на 23%. На данный момент средний ценник новых квартир в городе составляет 5,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Спрос на первичном рынке жилья в Челябинске в IV квартале 2023-го вырос на 24%. В Челябинске за последний квартал прошлого года объем предложения на первичном рынке увеличился на 23%, а средний ценник составляет 5,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Как прокомментировал ситуацию руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, в Челябинске, как и в других городах России, рост спроса на квартиры в новостройках во многом связан с ситуацией в банковском секторе. В IV квартале 2023 года люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Челябинцы пытались как можно скорее купить жилье вне зависимости от целей приобретения квартир, для собственного проживания, и в качестве инвестиции. Этим и объясняется повышенный спрос на квартиры на первичном рынке. В целом по России, сильнее всего интерес к приобретению квартир в новостройках увеличился в Красноярске, Рязани и Краснодаре. В Москве за три месяца спрос вырос более чем на треть.