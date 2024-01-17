Путин выделил огромный плюс от избирательной кампании

Путин встретился в своем штабе с Жогой, Машковым и Лысенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин посетил избирательный штаб Фото:

Владимир Путин посетил избирательный штаб в Москве для встречи волонтерами и с сопредседателями своего штаба. В их число входят актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Вся избирательная кампания — это возможность получения обратной связи от людей», — подчеркнул Владимир Путин, трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Встреча проходила в штабе, который находится в Гостином дворе Москвы. Компанию ему составили Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. Эта встреча стала для Путина первым мероприятием в качестве кандидата в президенты.

Сам Жога рассказывал, что 8 декабря лично попросил Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он также заявил о готовности стать доверенным лицом российского лидера. Президентские выборы намечены на март 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты.

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Владимир Путин посетил избирательный штаб в Москве для встречи волонтерами и с сопредседателями своего штаба. В их число входят актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Вся избирательная кампания — это возможность получения обратной связи от людей», — подчеркнул Владимир Путин, трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Встреча проходила в штабе, который находится в Гостином дворе Москвы. Компанию ему составили Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. Эта встреча стала для Путина первым мероприятием в качестве кандидата в президенты. Сам Жога рассказывал, что 8 декабря лично попросил Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он также заявил о готовности стать доверенным лицом российского лидера. Президентские выборы намечены на март 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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