Политика Выборы Путин выделил огромный плюс от избирательной кампании Путин встретился в своем штабе с Жогой, Машковым и Лысенко 17 января 2024 в 19:48 Размер текста - 17 + Владимир Путин посетил избирательный штаб Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин посетил избирательный штаб в Москве для встречи волонтерами и с сопредседателями своего штаба. В их число входят актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Вся избирательная кампания — это возможность получения обратной связи от людей», — подчеркнул Владимир Путин, трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Встреча проходила в штабе, который находится в Гостином дворе Москвы. Компанию ему составили Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. Эта встреча стала для Путина первым мероприятием в качестве кандидата в президенты. Сам Жога рассказывал, что 8 декабря лично попросил Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он также заявил о готовности стать доверенным лицом российского лидера. Президентские выборы намечены на март 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты. Владимир Путин посетил избирательный штаб в Москве для встречи волонтерами и с сопредседателями своего штаба. В их число входят актер и режиссер театра и кино Владимир Машков, спикер парламента ДНР, полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко. «Вся избирательная кампания — это возможность получения обратной связи от людей», — подчеркнул Владимир Путин, трансляция встречи велась на телеканале «Россия-24». Встреча проходила в штабе, который находится в Гостином дворе Москвы. Компанию ему составили Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко. Эта встреча стала для Путина первым мероприятием в качестве кандидата в президенты. Сам Жога рассказывал, что 8 декабря лично попросил Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он также заявил о готовности стать доверенным лицом российского лидера. Президентские выборы намечены на март 2024 года. В середине декабря Путин подал в ЦИК документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям