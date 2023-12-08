Герой ДНР Жога: выдвижение Путина в президенты повлияет на СВО

09 декабря 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Артем Жога заявил, что боевой дух участников СВО поднялся на тысячу процентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимает двух участников специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил герой Донецкой народной республики (ДНР), командир батальона «Спарта» Артем Жога. «Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов», — сказал Жога, передает РИА Новости. По его словам, военнослужащие РФ полностью доверяют Путину. Жога 8 декабря попросил Путина выдвинуться на новый срок, а также заявил о готовности стать доверенным лицом главы государства. После их разговора президент подтвердил, что будет баллотироваться в 2024 году. URA.RU собрало подробную биографию Жоги в одном материале.

Решение президента России Владимира Путина баллотироваться на новый срок поднимает двух участников специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил герой Донецкой народной республики (ДНР), командир батальона «Спарта» Артем Жога. «Выдвижение Владимира Путина поднимет боевой дух наших ребят на тысячу процентов», — сказал Жога, передает РИА Новости. По его словам, военнослужащие РФ полностью доверяют Путину. Жога 8 декабря попросил Путина выдвинуться на новый срок, а также заявил о готовности стать доверенным лицом главы государства. После их разговора президент подтвердил, что будет баллотироваться в 2024 году. URA.RU собрало подробную биографию Жоги в одном материале.