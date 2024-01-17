Крытый экстрим-парк построят для молодежи ЯНАО

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Модульный мини-спортивный комплекс для экстрим-парка появится в Салехарде к зиме этого года Фото:

Модульный мини-спортивный комплекс для экстрим-парка появится в Салехарде к зиме этого года. Под крышей здания разместятся скейт-парк, воркаут-зона, скалодром и батуты. Документация об объекте размещена на сайте Госзакупок. На строительство спортивного комплекса власти Ямала готовы потратить 384 млн рублей.

«Наименование объекта закупки — поставка и монтаж модульного (инвентарного) здания „Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард“. Начальная цена контракта — 384 млн рублей», — сообщается в карточке лота на сайте Госзакупок. Крытый комплекс будет состоять из скейт-парка, воркаут-зоны, скалодрома и батутов.

Проектом также предусмотрены озеленение территории, ограждения, установка скамеек и уличного освещения. Общая площадь объекта — не менее 1800 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка.

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Модульный мини-спортивный комплекс для экстрим-парка появится в Салехарде к зиме этого года. Под крышей здания разместятся скейт-парк, воркаут-зона, скалодром и батуты. Документация об объекте размещена на сайте Госзакупок. На строительство спортивного комплекса власти Ямала готовы потратить 384 млн рублей. «Наименование объекта закупки — поставка и монтаж модульного (инвентарного) здания „Мини-спортивный комплекс экстрим-парк в г. Салехард“. Начальная цена контракта — 384 млн рублей», — сообщается в карточке лота на сайте Госзакупок. Крытый комплекс будет состоять из скейт-парка, воркаут-зоны, скалодрома и батутов. Проектом также предусмотрены озеленение территории, ограждения, установка скамеек и уличного освещения. Общая площадь объекта — не менее 1800 кв. м. Ранее URA.RU сообщало, что в Пурпе (ЯНАО) построят культурный центр для молодежи площадью более 400 квадратных метров. Центр разместится в двухэтажном здании бывшей администрации поселка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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