Стала известна причина пожара на пермском заводе «Сибур-Химпром». Фото

Пожар на пермском заводе «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, мчс, рация, огонь
Пожар на заводе локализован Фото:

Пожар на пермском предприятии «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ. Сейчас возгорание локализовано, сообщили URA.RU в пресс-службе завода.

«Очаг возгорания на установке производства этилена и пропилена АО „Сибур-Химпром“ локализован. По предварительной информации возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов, с последующим возгоранием», — отметили в пресс-службе.

Факельное возгорание пирогаза на заводе АО «Сибур-Химпром» в Перми произошло сегодня в 17:05. На месте работали собственные службы предприятия и сотрудники МЧС. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. Анализы взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет.

Пожар на заводе «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ
Пожар на заводе «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ
Фото:

Пожар на предприятии локализован
Пожар на предприятии локализован
Фото:

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Пожар на пермском предприятии «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ. Сейчас возгорание локализовано, сообщили URA.RU в пресс-службе завода. «Очаг возгорания на установке производства этилена и пропилена АО „Сибур-Химпром“ локализован. По предварительной информации возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов, с последующим возгоранием», — отметили в пресс-службе. Факельное возгорание пирогаза на заводе АО «Сибур-Химпром» в Перми произошло сегодня в 17:05. На месте работали собственные службы предприятия и сотрудники МЧС. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. Анализы взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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