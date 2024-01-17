Стала известна причина пожара на пермском заводе «Сибур-Химпром». Фото

Пожар на пермском заводе «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ

17 января 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Пожар на заводе локализован Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожар на пермском предприятии «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ. Сейчас возгорание локализовано, сообщили URA.RU в пресс-службе завода. «Очаг возгорания на установке производства этилена и пропилена АО „Сибур-Химпром“ локализован. По предварительной информации возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов, с последующим возгоранием», — отметили в пресс-службе. Факельное возгорание пирогаза на заводе АО «Сибур-Химпром» в Перми произошло сегодня в 17:05. На месте работали собственные службы предприятия и сотрудники МЧС. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. Анализы взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет. Пожар на заводе «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ Фото: пресс-служба АО «Сибур-Химпром» Пожар на предприятии локализован Фото: пресс-служба АО «Сибур-Химпром»

Пожар на пермском предприятии «Сибур-Химпром» произошел во время ремонтных работ. Сейчас возгорание локализовано, сообщили URA.RU в пресс-службе завода. «Очаг возгорания на установке производства этилена и пропилена АО „Сибур-Химпром“ локализован. По предварительной информации возгорание началось во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов, с последующим возгоранием», — отметили в пресс-службе. Факельное возгорание пирогаза на заводе АО «Сибур-Химпром» в Перми произошло сегодня в 17:05. На месте работали собственные службы предприятия и сотрудники МЧС. Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. Анализы взятые на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом показали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет.