В Свердловской области резко вырос спрос на знатоков китайского языка

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Сотрудники, владеющие китайским, могут составить конкуренцию англоговорящим работникам Фото:

За 2023 год в Свердловской области в полтора раза увеличился спрос на сотрудников со знанием китайского языка. Об этом рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«В Свердловской области за 2023 год на 57% выросла потребность в соискателях со знанием китайского языка. Это больше, чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом», — сказала Осипова. Такой резкий рост, по ее мнению, связан с переориентацией экономики в сторону Востока.

Также эксперт отметила, что в целом по стране на 83% выросла потребность в специалистах, знающих китайский язык. Прирост вакансий для кандидатов, владеющих английским, в Свердловской области составил 10%. По словам Анны Осиповой, английский также остается востребованным, но темп интереса к китайскому языку стремительно растет.

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За 2023 год в Свердловской области в полтора раза увеличился спрос на сотрудников со знанием китайского языка. Об этом рассказала руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова на пресс-конференции в Екатеринбурге. «В Свердловской области за 2023 год на 57% выросла потребность в соискателях со знанием китайского языка. Это больше, чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом», — сказала Осипова. Такой резкий рост, по ее мнению, связан с переориентацией экономики в сторону Востока. Также эксперт отметила, что в целом по стране на 83% выросла потребность в специалистах, знающих китайский язык. Прирост вакансий для кандидатов, владеющих английским, в Свердловской области составил 10%. По словам Анны Осиповой, английский также остается востребованным, но темп интереса к китайскому языку стремительно растет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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