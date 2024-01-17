Зеленский запретил украинцам отдыхать во время конфликта с РФ

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Украинцам нельзя отдыхать во время конфликта с РФ, заявил Владимир Зеленский Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока продолжается конфликт с Россией, гражданам нельзя отдыхать. Его слова передает УНИАН.

«Это не какой-то сложный вопрос, это вопрос про справедливость. Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть на Украине. Это факт. И дальше ты будешь работать», — отметил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова публикует украинское агентство.

До этого Зеленский говорил, что у него «есть вопросы» к тем гражданам, которые сбежали из страны. Он отметил, что все украинцы должны в трудные времена либо находиться на фронте, либо платить налоги. В настоящий момент украинский глава продолжает высказываться против переговоров с Россией о прекращении военного конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока продолжается конфликт с Россией, гражданам нельзя отдыхать. Его слова передает УНИАН. «Это не какой-то сложный вопрос, это вопрос про справедливость. Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть на Украине. Это факт. И дальше ты будешь работать», — отметил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова публикует украинское агентство. До этого Зеленский говорил, что у него «есть вопросы» к тем гражданам, которые сбежали из страны. Он отметил, что все украинцы должны в трудные времена либо находиться на фронте, либо платить налоги. В настоящий момент украинский глава продолжает высказываться против переговоров с Россией о прекращении военного конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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