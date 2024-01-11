У Зеленского «появились вопросы» к сбежавшим украинцам

Зеленский: украинцы должны помогать своей стране во время конфликта

11 января 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что все украинцы должны помогать своей стране Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии к украинцам призывного возраста, уехавших из страны. По его словам, те должны помогать Украине. »«Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. <…> Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, то есть вопросы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что не имеет в виду, будто все должны находиться на фронте. Он уточнил, что если гражданин страны платит налоги, значит он уже «помогает государству». До этого Зеленский говорил, что у гражданских нет выбора и они будут мобилизованы для защиты своей страны. В Раду также был внесен на рассмотрение глобальный законопроект о мобилизации. Однако он был снят с рассмотрения и направлен на доработку. На Украине введено военное положение с начала конфликта с РФ. Многие на тот период покинули страну.

Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии к украинцам призывного возраста, уехавших из страны. По его словам, те должны помогать Украине. »«Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. <…> Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, то есть вопросы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что не имеет в виду, будто все должны находиться на фронте. Он уточнил, что если гражданин страны платит налоги, значит он уже «помогает государству». До этого Зеленский говорил, что у гражданских нет выбора и они будут мобилизованы для защиты своей страны. В Раду также был внесен на рассмотрение глобальный законопроект о мобилизации. Однако он был снят с рассмотрения и направлен на доработку. На Украине введено военное положение с начала конфликта с РФ. Многие на тот период покинули страну.