У Зеленского «появились вопросы» к сбежавшим украинцам

Зеленский: украинцы должны помогать своей стране во время конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявил, что все украинцы должны помогать своей стране Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии к украинцам призывного возраста, уехавших из страны. По его словам, те должны помогать Украине.

»«Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. <…> Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, то есть вопросы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что не имеет в виду, будто все должны находиться на фронте. Он уточнил, что если гражданин страны платит налоги, значит он уже «помогает государству».

До этого Зеленский говорил, что у гражданских нет выбора и они будут мобилизованы для защиты своей страны. В Раду также был внесен на рассмотрение глобальный законопроект о мобилизации. Однако он был снят с рассмотрения и направлен на доработку. На Украине введено военное положение с начала конфликта с РФ. Многие на тот период покинули страну.

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Президент Украины Владимир Зеленский предъявил претензии к украинцам призывного возраста, уехавших из страны. По его словам, те должны помогать Украине. »«Если у них призывный возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть на Украине. <…> Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, то есть вопросы», — подчеркнул Владимир Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». Он отметил, что не имеет в виду, будто все должны находиться на фронте. Он уточнил, что если гражданин страны платит налоги, значит он уже «помогает государству». До этого Зеленский говорил, что у гражданских нет выбора и они будут мобилизованы для защиты своей страны. В Раду также был внесен на рассмотрение глобальный законопроект о мобилизации. Однако он был снят с рассмотрения и направлен на доработку. На Украине введено военное положение с начала конфликта с РФ. Многие на тот период покинули страну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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