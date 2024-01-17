Собчак раскритиковала больницу в ЯНАО из-за нехватки специалистов

Родители в Ноябрьске пожаловались на невозможность записи ребенка к офтальмологу

К офтальмологу в Ноябрьске попасть невозможно Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях. Получить электронный талон тоже почти невозможно — на это уходят месяцы ожиданий. Об этом написали авторы telegram-канала Ксении Собчак «Кровавая барыня».

«По словам жителей города, запись к глазному в детскую поликлинику Ноябрьской ЦГБ затруднена: по живой очереди доктора не принимают, талоны разбираются „за несколько секунд“ после появления, а по телефону записаться нельзя. Некоторые ждут месяцами, другие выбирают поход к платному врачу», — говорится в сообщении.

Приводятся также комментарии возмущенных ноябрян из соцсетей: «Каждый день смотрю талоны по утрам — мест нет, звоню и никак не могу записаться. Проходили медкомиссию в сад. Не записаться. Четыре часа провели под дверью, уже с мольбой уговорила врача принять. Спасибо ей за это. А перед нами мужчина с мальчиком приехали из Ханымея специально к доктору, с восьми утра сидели, зашли только в час дня».

Обновлено, 21:30. В окружном департаменте здравоохранения на запрос URA.RU пояснили: в прошлом году в Ноябрьской больнице прием вели четыре детских офтальмолога. «В конце 2023 года в медучреждении освободились две ставки: один специалист вышла на пенсию, другой доктор переехала в другой город по семейным обстоятельствам. Сейчас прием ведет один врач, второй специалист выходит из отпуска уже в понедельник, запись к ней откроется завтра утром», — рассказали представители ведомства.

По словам собеседников агентства, медучреждение активно ищет кандидатов на свободные вакансии. «Средняя заработная плата врача в регионе сейчас составляет 254 тысячи рублей, претенденты могут направлять резюме на электронную почту kadr@ncgb.yamalmed.ru», — говорится в ответе

В депздраве уточнили: Ямал занимает четвертое место по стране по обеспеченности врачами. Этот показатель выше, чем по России в среднем — он составляет 57 врачей на 10 тысяч населения (по РФ 40,5 на 10 тыс. населения, четвертое место среди субъектов по обеспеченности врачами).