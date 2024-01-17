На экс-главреда RT Баронову возбудили дело о дискредитации. Скрин

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Акция Открытой России "Надоел". Москва, баронова мария
Мария Баронова заявила, что разберется с полицией по факту возбуждения административного дела Фото:

На журналистку, бывшего редактора телеканала RT Марию Баронову завели административное дело по факту дискредитации российской армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что материалы дела поступили в Тверской суд Москвы.

«Протокол составили в московском отделе полиции, материалы поступили в Тверской суд Москвы», — уточняет канал. По информации другого источника BRIEF, на журналистку завели именно административное дело. Предположительно, поводом для возбуждения дела стали фотографии фигурантки на Красной площади с сумкой с антивоенной символикой.

Сама журналистка также прокомментировала заведение дела. Она подчеркнула, что намерена пойти в отделение полиции «Китай-город УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве».

Мария Баронова являлась помощницей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом). В 2019 году она устроилась в RT.

На Марию Баронову завел административное дело
На Марию Баронову завел административное дело

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На журналистку, бывшего редактора телеканала RT Марию Баронову завели административное дело по факту дискредитации российской армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что материалы дела поступили в Тверской суд Москвы. «Протокол составили в московском отделе полиции, материалы поступили в Тверской суд Москвы», — уточняет канал. По информации другого источника BRIEF, на журналистку завели именно административное дело. Предположительно, поводом для возбуждения дела стали фотографии фигурантки на Красной площади с сумкой с антивоенной символикой. Сама журналистка также прокомментировала заведение дела. Она подчеркнула, что намерена пойти в отделение полиции «Китай-город УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве». Мария Баронова являлась помощницей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом). В 2019 году она устроилась в RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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