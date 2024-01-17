Общество На экс-главреда RT Баронову возбудили дело о дискредитации. Скрин 17 января 2024 в 21:04 Размер текста - 17 + Мария Баронова заявила, что разберется с полицией по факту возбуждения административного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU На журналистку, бывшего редактора телеканала RT Марию Баронову завели административное дело по факту дискредитации российской армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что материалы дела поступили в Тверской суд Москвы. «Протокол составили в московском отделе полиции, материалы поступили в Тверской суд Москвы», — уточняет канал. По информации другого источника BRIEF, на журналистку завели именно административное дело. Предположительно, поводом для возбуждения дела стали фотографии фигурантки на Красной площади с сумкой с антивоенной символикой. Сама журналистка также прокомментировала заведение дела. Она подчеркнула, что намерена пойти в отделение полиции «Китай-город УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве». Мария Баронова являлась помощницей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом). В 2019 году она устроилась в RT. На Марию Баронову завел административное дело Скрин: URA.RU На журналистку, бывшего редактора телеканала RT Марию Баронову завели административное дело по факту дискредитации российской армии. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что материалы дела поступили в Тверской суд Москвы. «Протокол составили в московском отделе полиции, материалы поступили в Тверской суд Москвы», — уточняет канал. По информации другого источника BRIEF, на журналистку завели именно административное дело. Предположительно, поводом для возбуждения дела стали фотографии фигурантки на Красной площади с сумкой с антивоенной символикой. Сама журналистка также прокомментировала заведение дела. Она подчеркнула, что намерена пойти в отделение полиции «Китай-город УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве». Мария Баронова являлась помощницей экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом). В 2019 году она устроилась в RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям