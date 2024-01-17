Из Челябинска отправили первый поезд с товарами для Китая и Вьетнама

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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, контейнерный терминал, контейнерный склад
Контейнеры в Азию повезут по морю Фото:

Из Челябинска отправили первый контейнерный поезд с товарами народного потребления для Китая и Вьетнама. Об этом URA.RU сообщили в транспортной группе FESCO.

«С транспортно-логистического центра „ТЛК Южноуральский“ 15 января отправлен первый контейнерный поезд с товарами на экспорт в рамках сервиса FESCO Chelyabinsk Shuttle eastbound. Поезд везет сельскохозяйственную продукцию и изоляторы в Китай и Вьетнам, произведенные предприятиями Челябинской области», — заявили в пресс-службе компании.

В ТГ FESCO отмечают, что расчетное время прибытия во «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) составит около 11 суток. После прибытия контейнеров в ВМТП их отправят морским путем в китайский порт Ксинганг и вьетнамский порт Хайфон.

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Из Челябинска отправили первый контейнерный поезд с товарами народного потребления для Китая и Вьетнама. Об этом URA.RU сообщили в транспортной группе FESCO. «С транспортно-логистического центра „ТЛК Южноуральский“ 15 января отправлен первый контейнерный поезд с товарами на экспорт в рамках сервиса FESCO Chelyabinsk Shuttle eastbound. Поезд везет сельскохозяйственную продукцию и изоляторы в Китай и Вьетнам, произведенные предприятиями Челябинской области», — заявили в пресс-службе компании. В ТГ FESCO отмечают, что расчетное время прибытия во «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) составит около 11 суток. После прибытия контейнеров в ВМТП их отправят морским путем в китайский порт Ксинганг и вьетнамский порт Хайфон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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