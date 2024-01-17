Из Челябинска отправили первый поезд с товарами для Китая и Вьетнама

Из Челябинска отправили первый контейнерный поезд с товарами народного потребления для Китая и Вьетнама. Об этом URA.RU сообщили в транспортной группе FESCO.
«С транспортно-логистического центра „ТЛК Южноуральский“ 15 января отправлен первый контейнерный поезд с товарами на экспорт в рамках сервиса FESCO Chelyabinsk Shuttle eastbound. Поезд везет сельскохозяйственную продукцию и изоляторы в Китай и Вьетнам, произведенные предприятиями Челябинской области», — заявили в пресс-службе компании.
В ТГ FESCO отмечают, что расчетное время прибытия во «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) составит около 11 суток. После прибытия контейнеров в ВМТП их отправят морским путем в китайский порт Ксинганг и вьетнамский порт Хайфон.
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