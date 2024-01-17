17 января 2024

РФ планирует создать военную базу в Центральноафриканской республике

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Минобороны ведет переговоры с ЦАР о создании базы Фото:

Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР.

«Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран», — передали в посольстве сведения от представителей Минобороны России в ЦАР, сообщает РИА Новости. Сейчас подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия еще не определены.

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Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР. «Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран», — передали в посольстве сведения от представителей Минобороны России в ЦАР, сообщает РИА Новости. Сейчас подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия еще не определены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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