РФ планирует создать военную базу в Центральноафриканской республике

Минобороны ведет переговоры с ЦАР о создании базы
Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР.
«Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран», — передали в посольстве сведения от представителей Минобороны России в ЦАР, сообщает РИА Новости. Сейчас подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия еще не определены.
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