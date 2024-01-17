Общество РФ планирует создать военную базу в Центральноафриканской республике 17 января 2024 в 23:57 Размер текста - 17 + Минобороны ведет переговоры с ЦАР о создании базы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР. «Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран», — передали в посольстве сведения от представителей Минобороны России в ЦАР, сообщает РИА Новости. Сейчас подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия еще не определены. Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Об этом сообщили в посольстве РФ в ЦАР. «Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии минобороны двух стран», — передали в посольстве сведения от представителей Минобороны России в ЦАР, сообщает РИА Новости. Сейчас подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия еще не определены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям