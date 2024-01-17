Патриарх Кирилл лишил сана осудившего «русский мир» архимандрита

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Говоруна), осудившего «русский мир» и спецоперацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», —
В марте 2022 года Говорун стал одним из составителей декларации с осуждением концепции «Русского мира» и спецоперации РФ на Украине. В сентябре 2023 года Патриарх Кирилл запретил Говоруна в служении из-за того, что он нарушил «обязательство верности». По его словам, у государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество.
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