17 января 2024

Патриарх Кирилл лишил сана осудившего «русский мир» архимандрита

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Визит патриарха в Тобольск. Тобольск , богослужение, патриарх кирилл, христианство, православие
Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла Говоруна Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Говоруна), осудившего «русский мир» и спецоперацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте епархии.

В марте 2022 года Говорун стал одним из составителей декларации с осуждением концепции «Русского мира» и спецоперации РФ на Украине. В сентябре 2023 года Патриарх Кирилл запретил Говоруна в служении из-за того, что он нарушил «обязательство верности». По его словам, у государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Говоруна), осудившего «русский мир» и спецоперацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ). «Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте епархии. В марте 2022 года Говорун стал одним из составителей декларации с осуждением концепции «Русского мира» и спецоперации РФ на Украине. В сентябре 2023 года Патриарх Кирилл запретил Говоруна в служении из-за того, что он нарушил «обязательство верности». По его словам, у государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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