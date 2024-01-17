Общество Патриарх Кирилл лишил сана осудившего «русский мир» архимандрита 18 января 2024 в 02:28 Размер текста - 17 + Патриарх Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла Говоруна Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Говоруна), осудившего «русский мир» и спецоперацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ). «Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте епархии. В марте 2022 года Говорун стал одним из составителей декларации с осуждением концепции «Русского мира» и спецоперации РФ на Украине. В сентябре 2023 года Патриарх Кирилл запретил Говоруна в служении из-за того, что он нарушил «обязательство верности». По его словам, у государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана архимандрита Кирилла (Говоруна), осудившего «русский мир» и спецоперацию на Украине. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ). «Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в документе. Указ опубликован на сайте епархии. В марте 2022 года Говорун стал одним из составителей декларации с осуждением концепции «Русского мира» и спецоперации РФ на Украине. В сентябре 2023 года Патриарх Кирилл запретил Говоруна в служении из-за того, что он нарушил «обязательство верности». По его словам, у государства и народа есть возможности отражать посягательства на Отечество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям