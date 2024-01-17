В Екатеринбурге загорелись ларьки на Верх-Исетском рынке

Спасатели тушили пожар на рынке в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 января загорелись несколько павильонов на Верх-Исетском рынке. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Огонь тушили спасатели МЧС.
«На Верх-Исетском рынке к 03:50 18 января горели несколько павильонов с продуктами и напитками. В каком из них вспыхнул огонь, пока неизвестно», — передает портал «E1.RU», ссылаясь на данные очевидцев.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Свердловской области, чтобы выяснить причины пожара. Ответ ожидается.
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