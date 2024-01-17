В Екатеринбурге загорелись ларьки на Верх-Исетском рынке

18 января 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

Спасатели тушили пожар на рынке в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 января загорелись несколько павильонов на Верх-Исетском рынке. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Огонь тушили спасатели МЧС. «На Верх-Исетском рынке к 03:50 18 января горели несколько павильонов с продуктами и напитками. В каком из них вспыхнул огонь, пока неизвестно», — передает портал «E1.RU», ссылаясь на данные очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Свердловской области, чтобы выяснить причины пожара. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 января загорелись несколько павильонов на Верх-Исетском рынке. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Огонь тушили спасатели МЧС. «На Верх-Исетском рынке к 03:50 18 января горели несколько павильонов с продуктами и напитками. В каком из них вспыхнул огонь, пока неизвестно», — передает портал «E1.RU», ссылаясь на данные очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Свердловской области, чтобы выяснить причины пожара. Ответ ожидается.