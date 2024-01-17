17 января 2024

В Екатеринбурге загорелись ларьки на Верх-Исетском рынке

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Пожарно-тактическое учение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Екатеринбург , мчс, служба пожаротушения, пожарная безопасность
Спасатели тушили пожар на рынке в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 января загорелись несколько павильонов на Верх-Исетском рынке. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Огонь тушили спасатели МЧС.

«На Верх-Исетском рынке к 03:50 18 января горели несколько павильонов с продуктами и напитками. В каком из них вспыхнул огонь, пока неизвестно», — передает портал «E1.RU», ссылаясь на данные очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Свердловской области, чтобы выяснить причины пожара. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге в ночь с 17 на 18 января загорелись несколько павильонов на Верх-Исетском рынке. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Огонь тушили спасатели МЧС. «На Верх-Исетском рынке к 03:50 18 января горели несколько павильонов с продуктами и напитками. В каком из них вспыхнул огонь, пока неизвестно», — передает портал «E1.RU», ссылаясь на данные очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Свердловской области, чтобы выяснить причины пожара. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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