В Тюменской области вырос объем промышленного производства

18 января 2024 в 05:48 Размер текста - 17 +

Уровень промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) Тюменской области по итогам одиннадцати месяцев 2023 года вырос почти на 10%. Данные опубликовал Тюменьстат. «Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по ноябрь 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 109,6%», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данный показатель говорит о росте индекса на 9,6%. Увеличение отмечено также в сфере добычи полезных ископаемых (индекс 100,3%), в обрабатывающем производстве (114,1%) и среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (индекс 113,8%). Снижение наблюдалось лишь в производстве по обеспечению электрической энергией, газом и паром и кондиционированию воздуха — 96,5%. Беспрецедентный рост промышленного производства в регионе был отмечен по итогам апреля 2023 года в сравнении с 2022 годом. Показатель увеличился на 37%, а также на четверть выросла добыча полезных ископаемых.

Индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) Тюменской области по итогам одиннадцати месяцев 2023 года вырос почти на 10%. Данные опубликовал Тюменьстат. «Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по ноябрь 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 109,6%», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данный показатель говорит о росте индекса на 9,6%. Увеличение отмечено также в сфере добычи полезных ископаемых (индекс 100,3%), в обрабатывающем производстве (114,1%) и среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (индекс 113,8%). Снижение наблюдалось лишь в производстве по обеспечению электрической энергией, газом и паром и кондиционированию воздуха — 96,5%. Беспрецедентный рост промышленного производства в регионе был отмечен по итогам апреля 2023 года в сравнении с 2022 годом. Показатель увеличился на 37%, а также на четверть выросла добыча полезных ископаемых.