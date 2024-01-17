17 января 2024

В Тюменской области вырос объем промышленного производства

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,6% Фото:

Индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) Тюменской области по итогам одиннадцати месяцев 2023 года вырос почти на 10%. Данные опубликовал Тюменьстат.

«Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по ноябрь 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 109,6%», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данный показатель говорит о росте индекса на 9,6%.

Увеличение отмечено также в сфере добычи полезных ископаемых (индекс 100,3%), в обрабатывающем производстве (114,1%) и среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (индекс 113,8%). Снижение наблюдалось лишь в производстве по обеспечению электрической энергией, газом и паром и кондиционированию воздуха — 96,5%.

Беспрецедентный рост промышленного производства в регионе был отмечен по итогам апреля 2023 года в сравнении с 2022 годом. Показатель увеличился на 37%, а также на четверть выросла добыча полезных ископаемых.

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Индекс промышленного производства (показатель изменения объемов производства — прим. URA.RU) Тюменской области по итогам одиннадцати месяцев 2023 года вырос почти на 10%. Данные опубликовал Тюменьстат. «Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по ноябрь 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 109,6%», — сообщается на сайте Тюменьстата. Данный показатель говорит о росте индекса на 9,6%. Увеличение отмечено также в сфере добычи полезных ископаемых (индекс 100,3%), в обрабатывающем производстве (114,1%) и среди предприятий, занимающихся водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (индекс 113,8%). Снижение наблюдалось лишь в производстве по обеспечению электрической энергией, газом и паром и кондиционированию воздуха — 96,5%. Беспрецедентный рост промышленного производства в регионе был отмечен по итогам апреля 2023 года в сравнении с 2022 годом. Показатель увеличился на 37%, а также на четверть выросла добыча полезных ископаемых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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