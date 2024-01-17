17 января 2024

Пермские врачи обследовали десятки тысяч человек, переболевших Covid-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор
Пермяки проходят углубленную диспансеризацию Фото:

В Пермском крае за 2023 год врачи провели углубленную диспансеризацию для десятков тысяч жителей, переболевших Covid-19. Об этом сообщили представители краевого Минздрава в соцсети «ВКонтакте».

«Углубленную диспансеризацию прошли более 80 тысяч пермяков, переболевших Covid-19. Врачи обследовали и оценивали общее состояние людей после коронавирусной инфекции, чтобы выявить возможные обострения хронических заболеваний сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем», — отметили представители регионального Минздрава.

По данным ведомства, всего за 2023 год диспансеризацию и осмотры в Прикамье прошли 1,5 млн взрослых и детей. Врачи выявили 801 случай злокачественных новообразований и 13 тысяч 128 случаев болезней системы кровообращения.

В ноябре 2023 года в Пермском крае медики регистрировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Также в регионе выявили первые случаи гонконгского гриппа.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за 2023 год врачи провели углубленную диспансеризацию для десятков тысяч жителей, переболевших Covid-19. Об этом сообщили представители краевого Минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Углубленную диспансеризацию прошли более 80 тысяч пермяков, переболевших Covid-19. Врачи обследовали и оценивали общее состояние людей после коронавирусной инфекции, чтобы выявить возможные обострения хронических заболеваний сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем», — отметили представители регионального Минздрава. По данным ведомства, всего за 2023 год диспансеризацию и осмотры в Прикамье прошли 1,5 млн взрослых и детей. Врачи выявили 801 случай злокачественных новообразований и 13 тысяч 128 случаев болезней системы кровообращения. В ноябре 2023 года в Пермском крае медики регистрировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Также в регионе выявили первые случаи гонконгского гриппа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...