Пермские врачи обследовали десятки тысяч человек, переболевших Covid-19

18 января 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Пермяки проходят углубленную диспансеризацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае за 2023 год врачи провели углубленную диспансеризацию для десятков тысяч жителей, переболевших Covid-19. Об этом сообщили представители краевого Минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Углубленную диспансеризацию прошли более 80 тысяч пермяков, переболевших Covid-19. Врачи обследовали и оценивали общее состояние людей после коронавирусной инфекции, чтобы выявить возможные обострения хронических заболеваний сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем», — отметили представители регионального Минздрава. По данным ведомства, всего за 2023 год диспансеризацию и осмотры в Прикамье прошли 1,5 млн взрослых и детей. Врачи выявили 801 случай злокачественных новообразований и 13 тысяч 128 случаев болезней системы кровообращения. В ноябре 2023 года в Пермском крае медики регистрировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Также в регионе выявили первые случаи гонконгского гриппа.

В Пермском крае за 2023 год врачи провели углубленную диспансеризацию для десятков тысяч жителей, переболевших Covid-19. Об этом сообщили представители краевого Минздрава в соцсети «ВКонтакте». «Углубленную диспансеризацию прошли более 80 тысяч пермяков, переболевших Covid-19. Врачи обследовали и оценивали общее состояние людей после коронавирусной инфекции, чтобы выявить возможные обострения хронических заболеваний сердца, сосудов, легких, почек, печени и других систем», — отметили представители регионального Минздрава. По данным ведомства, всего за 2023 год диспансеризацию и осмотры в Прикамье прошли 1,5 млн взрослых и детей. Врачи выявили 801 случай злокачественных новообразований и 13 тысяч 128 случаев болезней системы кровообращения. В ноябре 2023 года в Пермском крае медики регистрировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. Также в регионе выявили первые случаи гонконгского гриппа.