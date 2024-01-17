В Надыме пожарные десять часов тушили загоревшийся алкомаркет

В Надыме (ЯНАО) утром 18 января пожарные полностью ликвидировали возгорание алкомаркета федеральной сети «Красное и белое». На полную ликвидацию возгорания потребовалось около десяти часов, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«Пожар был полностью потушен 18 января в 6:06. Всего в тушении принимало участие 55 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.
По уточненным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину возгорания и материальный ущерб.
Магазин «Красное и белое» загорелся в Надыме 17 января около 19:52. К моменту приезда пожарных, здание было охвачено огнем. Происшествие обошлось без человеческих жертв, но произошло сильное задымление рядом стоящей библиотеки. Очаг возгорания был локализован в 22:19.
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