17 января 2024

В Надыме пожарные десять часов тушили загоревшийся алкомаркет

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные Надыма более 10 часов тушили алкомаркет (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) утром 18 января пожарные полностью ликвидировали возгорание алкомаркета федеральной сети «Красное и белое». На полную ликвидацию возгорания потребовалось около десяти часов, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«Пожар был полностью потушен 18 января в 6:06. Всего в тушении принимало участие 55 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

По уточненным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину возгорания и материальный ущерб.

Магазин «Красное и белое» загорелся в Надыме 17 января около 19:52. К моменту приезда пожарных, здание было охвачено огнем. Происшествие обошлось без человеческих жертв, но произошло сильное задымление рядом стоящей библиотеки. Очаг возгорания был локализован в 22:19.

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В Надыме (ЯНАО) утром 18 января пожарные полностью ликвидировали возгорание алкомаркета федеральной сети «Красное и белое». На полную ликвидацию возгорания потребовалось около десяти часов, сообщает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «Пожар был полностью потушен 18 января в 6:06. Всего в тушении принимало участие 55 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. По уточненным данным, площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину возгорания и материальный ущерб. Магазин «Красное и белое» загорелся в Надыме 17 января около 19:52. К моменту приезда пожарных, здание было охвачено огнем. Происшествие обошлось без человеческих жертв, но произошло сильное задымление рядом стоящей библиотеки. Очаг возгорания был локализован в 22:19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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