В ЯНАО горит сетевой магазин на площади почти 1000 квадратов. Фото, видео

17 января 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надыме (ЯНАО) вечером 17 января загорелось одноэтажное здание, в котором располагается сетевой магазин. По информации окружного Управления МЧС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. «В 19 часов 52 минуты в пожарную часть города Надым поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании сетевого магазина. На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 800 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. На опубликованном видео видно, что горит здание магазина «Красное и Белое». Он расположен по улице Комсомольской. В момент прибытия пожарных горела кровля на площади 80 квадратных метров, но несмотря на принятые меры огонь продолжил распространяться. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, погибших и пострадавших также нет. В Надыме загорелось здание магазина «Красное и Белое» Telegram-канал МЧС ЯНАО, https://t.me/gumchsyanao89 На момент прибытия пожарных горела кровля здания Telegram-канал МЧС ЯНАО, https://t.me/gumchsyanao89

В Надыме (ЯНАО) вечером 17 января загорелось одноэтажное здание, в котором располагается сетевой магазин. По информации окружного Управления МЧС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. «В 19 часов 52 минуты в пожарную часть города Надым поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании сетевого магазина. На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 800 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. На опубликованном видео видно, что горит здание магазина «Красное и Белое». Он расположен по улице Комсомольской. В момент прибытия пожарных горела кровля на площади 80 квадратных метров, но несмотря на принятые меры огонь продолжил распространяться. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, погибших и пострадавших также нет.