В ЯНАО горит сетевой магазин на площади почти 1000 квадратов. Фото, видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров Фото:

В Надыме (ЯНАО) вечером 17 января загорелось одноэтажное здание, в котором располагается сетевой магазин. По информации окружного Управления МЧС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

«В 19 часов 52 минуты в пожарную часть города Надым поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании сетевого магазина. На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 800 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На опубликованном видео видно, что горит здание магазина «Красное и Белое». Он расположен по улице Комсомольской. В момент прибытия пожарных горела кровля на площади 80 квадратных метров, но несмотря на принятые меры огонь продолжил распространяться. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, погибших и пострадавших также нет.

В Надыме загорелось здание магазина «Красное и Белое»
В Надыме загорелось здание магазина «Красное и Белое»
На момент прибытия пожарных горела кровля здания
На момент прибытия пожарных горела кровля здания

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В Надыме (ЯНАО) вечером 17 января загорелось одноэтажное здание, в котором располагается сетевой магазин. По информации окружного Управления МЧС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. «В 19 часов 52 минуты в пожарную часть города Надым поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании сетевого магазина. На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 800 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. На опубликованном видео видно, что горит здание магазина «Красное и Белое». Он расположен по улице Комсомольской. В момент прибытия пожарных горела кровля на площади 80 квадратных метров, но несмотря на принятые меры огонь продолжил распространяться. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, погибших и пострадавших также нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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