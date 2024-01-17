В Надыме (ЯНАО) вечером 17 января загорелось одноэтажное здание, в котором располагается сетевой магазин. По информации окружного Управления МЧС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.
«В 19 часов 52 минуты в пожарную часть города Надым поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании сетевого магазина. На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 800 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На опубликованном видео видно, что горит здание магазина «Красное и Белое». Он расположен по улице Комсомольской. В момент прибытия пожарных горела кровля на площади 80 квадратных метров, но несмотря на принятые меры огонь продолжил распространяться. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, погибших и пострадавших также нет.
В Надыме загорелось здание магазина «Красное и Белое»
В Надыме (ЯНАО) вечером 17 января загорелось одноэтажное здание, в котором располагается сетевой магазин. По информации окружного Управления МЧС, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. «В 19 часов 52 минуты в пожарную часть города Надым поступило сообщение о возгорании в одноэтажном здании сетевого магазина. На данный момент площадь пожара составляет ориентировочно 800 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. На опубликованном видео видно, что горит здание магазина «Красное и Белое». Он расположен по улице Комсомольской. В момент прибытия пожарных горела кровля на площади 80 квадратных метров, но несмотря на принятые меры огонь продолжил распространяться. Угрозы рядом стоящим зданиям нет, погибших и пострадавших также нет.