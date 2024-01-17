17 января 2024

В Восточном округе Тюмени на сутки отключат горячую воду и отопление

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на теплопроводе "Тепла Тюмени". Ул.9 января. Тюмень, ремонт труб, теплосети
Оператор теплоснабжения проведет внеплановые ремонтные работы на одной из крупных городских тепломагистралей Фото:
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Жители восточного административного округа Тюмени 23 января на сутки останутся без горячей воды и отопления. Об этом со ссылкой на «УСТЭК» сообщает в официальном telegram-канале городская администрация.

«Необходимые для качественного теплоснабжения тюменцев работы по устранению негерметичности участка тепломагистрали по ул. Широтной специалисты „УСТЭК“ проведут через несколько дней. На время производства работ с 02:00 22 января до 01:00 23 января будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Восточного административного округа, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы начнутся в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей Тюмени. «Обойтись без ограничения теплоснабжения на период производства работ не представляется возможным. Просим тюменцев с пониманием отнестись к принятым мерам», — пояснил заместитель главного инженера «УСТЭК» Сергей Мозгонов.

Сообщается также, что с полным списком домов, которые останутся без горячей воды и теплоснабжения, можно на сайте «УСТЭК». Ранее URA.RU рассказало еще об одной аварии на тюменских теплосетях.

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Жители восточного административного округа Тюмени 23 января на сутки останутся без горячей воды и отопления. Об этом со ссылкой на «УСТЭК» сообщает в официальном telegram-канале городская администрация. «Необходимые для качественного теплоснабжения тюменцев работы по устранению негерметичности участка тепломагистрали по ул. Широтной специалисты „УСТЭК“ проведут через несколько дней. На время производства работ с 02:00 22 января до 01:00 23 января будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Восточного административного округа, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-2», — говорится в сообщении. Уточняется, что работы начнутся в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей Тюмени. «Обойтись без ограничения теплоснабжения на период производства работ не представляется возможным. Просим тюменцев с пониманием отнестись к принятым мерам», — пояснил заместитель главного инженера «УСТЭК» Сергей Мозгонов. Сообщается также, что с полным списком домов, которые останутся без горячей воды и теплоснабжения, можно на сайте «УСТЭК». Ранее URA.RU рассказало еще об одной аварии на тюменских теплосетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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