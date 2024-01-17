В Восточном округе Тюмени на сутки отключат горячую воду и отопление

Жители восточного административного округа Тюмени 23 января на сутки останутся без горячей воды и отопления. Об этом со ссылкой на «УСТЭК» сообщает в официальном telegram-канале городская администрация.
«Необходимые для качественного теплоснабжения тюменцев работы по устранению негерметичности участка тепломагистрали по ул. Широтной специалисты „УСТЭК“ проведут через несколько дней. На время производства работ с 02:00 22 января до 01:00 23 января будет ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей Восточного административного округа, получающих тепловую энергию от ТЭЦ-2», — говорится в сообщении.
Уточняется, что работы начнутся в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей Тюмени. «Обойтись без ограничения теплоснабжения на период производства работ не представляется возможным. Просим тюменцев с пониманием отнестись к принятым мерам», — пояснил заместитель главного инженера «УСТЭК» Сергей Мозгонов.
Сообщается также, что с полным списком домов, которые останутся без горячей воды и теплоснабжения, можно на сайте «УСТЭК». Ранее URA.RU рассказало еще об одной аварии на тюменских теплосетях.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.