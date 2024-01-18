Shot: ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

18 января 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Из-за обломков беспилотника ВСУ никто не пострадал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ВСУ предприняли попытку атаковать АО «Петербургский нефтеналивной терминал» в Санкт-Петербурге беспилотником, который нес на себе около трех кг взрывчатки. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Обломки БПЛА обнаружили на территории АО „Петербургский нефтеналивной терминал“. Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем», — говорится в сообщении. По информации канала, обломки беспилотника могут находиться также в Финском заливе, в пяти километрах от терминала. Инфраструктура порта не была повреждена. Пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается Ранее Минобороны РФ сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА, передает деловое издание «Взгляд». Средства ПВО перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

ВСУ предприняли попытку атаковать АО «Петербургский нефтеналивной терминал» в Санкт-Петербурге беспилотником, который нес на себе около трех кг взрывчатки. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Обломки БПЛА обнаружили на территории АО „Петербургский нефтеналивной терминал“. Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем», — говорится в сообщении. По информации канала, обломки беспилотника могут находиться также в Финском заливе, в пяти километрах от терминала. Инфраструктура порта не была повреждена. Пострадавших нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается Ранее Минобороны РФ сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА, передает деловое издание «Взгляд». Средства ПВО перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.