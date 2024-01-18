Shot: ВСУ пытались атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

ВСУ предприняли попытку атаковать АО «Петербургский нефтеналивной терминал» в Санкт-Петербурге беспилотником, который нес на себе около трех кг взрывчатки. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Обломки БПЛА обнаружили на территории АО „Петербургский нефтеналивной терминал“. Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев шесть метров и поршневым двигателем», — говорится в сообщении. По информации канала, обломки беспилотника могут находиться также в Финском заливе, в пяти километрах от терминала.
Инфраструктура порта не была повреждена. Пострадавших нет.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается
Ранее Минобороны РФ сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА, передает деловое издание «Взгляд». Средства ПВО перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.
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