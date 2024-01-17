17 января 2024

В Тюменской области многодетная мать пропивала детские пособия

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, алкоголизм, транспорт, пьянство, автомобиль, пустая бутылка, алкоголь, пьянство за рулем
Женщина тратила на алкоголь и другие свои потребности деньги, положенные на содержание четырех детей Фото:

В Тюменской области многодетную мать лишили родительских прав на четверых детей за то, что она тратила детские пособия на алкоголь и другие свои нужды. Об этом сообщает на сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Получая деньги в виде социальных выплат, предназначенных детям, общая сумма которых составляет в среднем 86 000 рублей в месяц, женщина тратила их на свои нужды, в том числе, на алкоголь. Она неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, однако период ремиссии продолжались от нескольких недель до оного дня», — говорится в релизе.

Сообщается, что отец троих старших детей умер, а у младшего юридически отсутствует. Решением суда детей изъяли из семьи. Старших передали бабушке, а младший попал к приемным родителям. Сама подсудимая своей вины и факта употребления алкоголя не признала, однако старший сын поддержал решение лишить его мать родительских прав.

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В Тюменской области многодетную мать лишили родительских прав на четверых детей за то, что она тратила детские пособия на алкоголь и другие свои нужды. Об этом сообщает на сайте объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Получая деньги в виде социальных выплат, предназначенных детям, общая сумма которых составляет в среднем 86 000 рублей в месяц, женщина тратила их на свои нужды, в том числе, на алкоголь. Она неоднократно проходила лечение от алкогольной зависимости, однако период ремиссии продолжались от нескольких недель до оного дня», — говорится в релизе. Сообщается, что отец троих старших детей умер, а у младшего юридически отсутствует. Решением суда детей изъяли из семьи. Старших передали бабушке, а младший попал к приемным родителям. Сама подсудимая своей вины и факта употребления алкоголя не признала, однако старший сын поддержал решение лишить его мать родительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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