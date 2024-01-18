Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в Баймаке

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, подросток, полиция, ограничительная лента, арест, задержание
Один человек был арестован на 13 суток Фото:

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на десять и 13 суток. Об этом сообщил представитель суда.

«Кировский районный суд Уфы арестовал шесть задержанных», — заявил представитель суда. Его слова передает РИА Новости. Представитель суда отметил, что пять человек получили десять суток ареста, один — 13 дней.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что митинги в Баймаке на вечер 17 января прекратились. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков.

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Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на десять и 13 суток. Об этом сообщил представитель суда. «Кировский районный суд Уфы арестовал шесть задержанных», — заявил представитель суда. Его слова передает РИА Новости. Представитель суда отметил, что пять человек получили десять суток ареста, один — 13 дней. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что митинги в Баймаке на вечер 17 января прекратились. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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