Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в Баймаке

Один человек был арестован на 13 суток
Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на десять и 13 суток. Об этом сообщил представитель суда.
«Кировский районный суд Уфы арестовал шесть задержанных», — заявил представитель суда. Его слова передает РИА Новости. Представитель суда отметил, что пять человек получили десять суток ареста, один — 13 дней.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что митинги в Баймаке на вечер 17 января прекратились. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков.
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