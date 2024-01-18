Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в Баймаке

18 января 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Один человек был арестован на 13 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на десять и 13 суток. Об этом сообщил представитель суда. «Кировский районный суд Уфы арестовал шесть задержанных», — заявил представитель суда. Его слова передает РИА Новости. Представитель суда отметил, что пять человек получили десять суток ареста, один — 13 дней. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что митинги в Баймаке на вечер 17 января прекратились. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков.

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на десять и 13 суток. Об этом сообщил представитель суда. «Кировский районный суд Уфы арестовал шесть задержанных», — заявил представитель суда. Его слова передает РИА Новости. Представитель суда отметил, что пять человек получили десять суток ареста, один — 13 дней. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что митинги в Баймаке на вечер 17 января прекратились. По его словам, были возбуждены уголовные дела из-за беспорядков.