В Надыме (ЯНАО) 19 января, в праздник Крещения Господня, пройдет крестный ход. Для безопасности православных верующих будет ограничено движение по городским автодорогам, сообщает пресс-служба городской администрации.
«На время крестного хода, проводимого в рамках празднования Крещения Господня, 19 января, с 09:00 до 11:30, временно будет прекращено движение транспорта на следующих участках дорог. От пересечения проспекта Ленинградского с улицей Комсомольской до кольцевой развязки и от кольцевой развязки до выезда из Надыма», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.
Перекрытия улиц в праздник Крещения планируются в Салехарде и Губкинском. В Ноябрьске крестный ход пройдет прямо на озере Ханто и не затронет интересы автомобилистов.
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