17 января 2024

В ЯНАО центр города закроют для автомобилистов из-за крестного хода. Карта

В Надыме в праздник Крещения Господня пройдет крестный ход
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Крещение - 2017. Салехард, крестный ход, крещение
В Надыме 19 января ограничат автомобильное движение из-за крестного хода Фото:

В Надыме (ЯНАО) 19 января, в праздник Крещения Господня, пройдет крестный ход. Для безопасности православных верующих будет ограничено движение по городским автодорогам, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На время крестного хода, проводимого в рамках празднования Крещения Господня, 19 января, с 09:00 до 11:30, временно будет прекращено движение транспорта на следующих участках дорог. От пересечения проспекта Ленинградского с улицей Комсомольской до кольцевой развязки и от кольцевой развязки до выезда из Надыма», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Перекрытия улиц в праздник Крещения планируются в Салехарде и Губкинском. В Ноябрьске крестный ход пройдет прямо на озере Ханто и не затронет интересы автомобилистов.

В Надыме 19 января ограничат автомобильное движение из-за крестного хода
В Надыме 19 января ограничат автомобильное движение из-за крестного хода
Фото:

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В Надыме (ЯНАО) 19 января, в праздник Крещения Господня, пройдет крестный ход. Для безопасности православных верующих будет ограничено движение по городским автодорогам, сообщает пресс-служба городской администрации. «На время крестного хода, проводимого в рамках празднования Крещения Господня, 19 января, с 09:00 до 11:30, временно будет прекращено движение транспорта на следующих участках дорог. От пересечения проспекта Ленинградского с улицей Комсомольской до кольцевой развязки и от кольцевой развязки до выезда из Надыма», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Перекрытия улиц в праздник Крещения планируются в Салехарде и Губкинском. В Ноябрьске крестный ход пройдет прямо на озере Ханто и не затронет интересы автомобилистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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