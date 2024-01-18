Беглов рассказал об атаке беспилотника на Ленинградскую область

Беглов заявил, что ведется расследование
В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.
«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами», — написал он в своем telegram-канале. Правоохранительные органы занимаются расследованием.
Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Российским военным удалось перехватить дрон. До этого самым отдаленным регионом, дотягивались ВСУ, была Псковская область.
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