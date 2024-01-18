Беглов рассказал об атаке беспилотника на Ленинградскую область

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Беглов заявил, что ведется расследование Фото:

В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами», — написал он в своем telegram-канале. Правоохранительные органы занимаются расследованием.

Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Российским военным удалось перехватить дрон. До этого самым отдаленным регионом, дотягивались ВСУ, была Псковская область.

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В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. «Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами», — написал он в своем telegram-канале. Правоохранительные органы занимаются расследованием. Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Российским военным удалось перехватить дрон. До этого самым отдаленным регионом, дотягивались ВСУ, была Псковская область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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