Беглов рассказал об атаке беспилотника на Ленинградскую область

18 января 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Беглов заявил, что ведется расследование Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. «Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами», — написал он в своем telegram-канале. Правоохранительные органы занимаются расследованием. Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Российским военным удалось перехватить дрон. До этого самым отдаленным регионом, дотягивались ВСУ, была Псковская область.

В результате атаки ВСУ на Ленинградскую область никто не пострадал. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. «Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами», — написал он в своем telegram-канале. Правоохранительные органы занимаются расследованием. Украина 18 января попыталась нанести удар БПЛА по Ленинградской области, сообщали в Минобороны РФ. Российским военным удалось перехватить дрон. До этого самым отдаленным регионом, дотягивались ВСУ, была Псковская область.